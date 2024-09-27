درايبر يقصي هوركاتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقصى‭ ‬البريطاني‭ ‬جاك‭ ‬درايبر‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬المصنّف‭ ‬الثاني‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬ليبلغ‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭ ‬نقطة‭) ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وأصبح‭ ‬درايبر‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬بريطاني‭ ‬يبلغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬أندي‭ ‬موراي‭ ‬باللقب‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬قبل‭ ‬عتبة‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬الذي‭ ‬توّج‭ ‬باللقب‭.‬

وتابع‭ ‬درايبر‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬هوركاتش‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬دام‭ ‬ساعة‭ ‬و24‭ ‬دقيقة‭ ‬ليضرب‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬الأمريكي‭ ‬براندون‭ ‬ناكاشيما‭ ‬والفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭.‬

وشهدت‭ ‬الدورة‭ ‬خروج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصنفين‭ ‬البارزين‭ ‬أمثال‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس،‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬الثالث،‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الرابع‭ ‬والأمريكي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

والمفارقة‭ ‬أنّ‭ ‬درايبر‭ ‬الـ20‭ ‬عالميا‭ ‬ليس‭ ‬مصنفا‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬إذ‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬وكان‭ ‬مصنفا‭ ‬خارج‭ ‬المراكز‭ ‬المائة‭ ‬عندما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬اليابان‭ ‬المفتوحة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وبلغ‭ ‬الامريكي‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬الثامن‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماريانو‭ ‬نافوني‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭.‬



