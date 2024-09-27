درايبر يقصي هوركاتش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوكيو - (أ ف ب): أقصى البريطاني جاك درايبر الذي بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة البولندي هوبرت هوركاتش المصنّف الثاني 6-4 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة طوكيو اليابانية في كرة المضرب (500 نقطة) أمس الجمعة.
وأصبح درايبر (22 عاما) في وقت سابق من هذا الشهر أول لاعب بريطاني يبلغ المربع الذهبي في فلاشينغ ميدوز منذ أن فاز أندي موراي باللقب قبل 12 عاما، لكنه سقط قبل عتبة النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر الذي توّج باللقب.
وتابع درايبر تألقه في طوكيو وتغلب على هوركاتش في لقاء دام ساعة و24 دقيقة ليضرب موعدا في دور الثمانية مع الفائز بين الأمريكي براندون ناكاشيما والفرنسي أوغو أومبير.
وشهدت الدورة خروج العديد من المصنفين البارزين أمثال الأميركي تايلور فريتس، النرويجي كاسبر رود الثالث، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع والأمريكي فرانسيس تيافو السابع من الدور الأول.
والمفارقة أنّ درايبر الـ20 عالميا ليس مصنفا في طوكيو إذ عانى من إصابات متعددة في كتفه وكان مصنفا خارج المراكز المائة عندما شارك في بطولة اليابان المفتوحة العام الماضي.
وبلغ الامريكي بن شيلتون الثامن دور الثمانية بفوزه على الأرجنتيني ماريانو نافوني 6-4 و6-3.
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