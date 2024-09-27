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ريال مدريد ينازل جاره أتلتيكو من دون مبابي

9/27/2024 7:14:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينتظر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬امتحانا‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬إكماله‭ ‬حتى‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬أظهر‭ ‬هيمنة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬المحلي‭ ‬ومضيفه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجاءت‭ ‬الخسارتان‭ ‬الوحيدتان‭ ‬اللتان‭ ‬تلقاهما‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬منتظر‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

ويُعد‭ ‬‮«‬روخيبلانكوس‮»‬‭ ‬آخر‭ ‬فريق‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬هزيمة‭ ‬الميرينغي‭ ‬في‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ليغا‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬لكن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬39‭ ‬مباراة‭ ‬تواليا‭ ‬مذاك‭ ‬الحين‭.‬

وعاد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬لإقصاء‭ ‬جاره‭ ‬المدريدي‭ ‬عن‭ ‬كأس‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬الخسارة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للريال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭.‬

لكنّ‭ ‬العملاق‭ ‬المدريدي‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬ألقاب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بـ15‭ ‬لقبا‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬سيكون‭ ‬عليه‭ ‬خوض‭ ‬التحدي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ألافيس،‭ ‬لكنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يضعه‭ ‬نظريا‭ ‬في‭ ‬مأزق‭ ‬هجومي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬وفرة‭ ‬في‭ ‬الخيارات‭ ‬الهجومية‭ ‬الرنانة‭.‬

ويقدّم‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬المرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬والذي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتعرّض‭ ‬لإساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬أتلتيكو،‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يُمنح‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬مسؤوليات‭ ‬أكثر‭ ‬هجومية‭.‬

كما‭ ‬يُعد‭ ‬البرازيلي‭ ‬إندريك‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬أحد‭ ‬خيارات‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لفت‭ ‬الفتى‭ ‬البرازيلي‭ ‬اليافع‭ ‬الأنظار‭ ‬كلما‭ ‬دفع‭ ‬به‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭.‬

خيارٌ‭ ‬آخر‭ ‬قد‭ ‬يستخدمه‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬النجم‭ ‬الكرواتي‭ ‬المخضرم‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬ليعود‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬4‭-‬4‭-‬2‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬4‭-‬3‭-‬3‭ ‬بهدف‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬أتلتيكو‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬تحسن‭ ‬مستمر‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يناسبنا‭ ‬لأنّ‭ ‬البرنامج‭ ‬متطلب‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الـ«ميستر‮»‬‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عدنا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬جيد‭ ‬بعد‭ ‬العطلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬بالمنوال‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬قوية‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

يتخلف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬صاحب‭ ‬الصدارة‭ ‬وقد‭ ‬يزداد‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬سبع‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الدربي،‭ ‬إذ‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬أوساسونا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يدخل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الى‭ ‬موقعة‭ ‬‮«‬ميتروبوليتانو‮»‬‭ ‬متأخرا‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬المدريدي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬متأخرا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬1-0‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬متأخر‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التسعين‭.‬

وقال‭ ‬ألفاريس‭ ‬‮«‬‭(‬الدربي‭) ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭... ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستعد‭ ‬وأن‭ ‬نفكر‭ ‬جيدا‭ ‬حيال‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬مهمة‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬آتٍ،‭ ‬وللموسم‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬يشارك‭ ‬المهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أساسيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬ضد‭ ‬سلتا،‭ ‬حيث‭ ‬يستخدم‭ ‬سيميوني،‭ ‬ألفاريس،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الى‭ ‬حدّ‭ ‬الآن‭. ‬وقال‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬متنوع،‭ ‬يستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الأمام،‭ ‬ويستطيع‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬يعطينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‮»‬‭.‬


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