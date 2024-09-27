لا.. يعوّض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (أ ف ب): أكّد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم أمس الجمعة، غياب مواطنه لاعب الوسط رودري عن بقية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
وقال غوارديولا «لقد خضع لجراحة هذا الصباح. لذلك، سيكون حاضرا هنا في الموسم المقبل. هذا الموسم قد انتهى».
وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصابا خلال مواجهة أرسنال (2-2) وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضا وهو يمسك بركبته اليمنى، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري.
وتُعد إصابة رودري خسارة كبيرة لسيتي الذي يدافع عن لقبه المتوّج به أربع مرات متتالية قياسية، بالإضافة إلى طموحه في استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه في الموسم ما قبل الماضي للمرة الأولى في تاريخه.
وصرّح غوارديولا عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري «الكثير من الأشهر بغياب لاعب مهم بالنسبة لنا، الكل يعلم ذلك»، مشيرا إلى أنه يبقى متفائلا على الرغم من ذلك.
وأضاف «لم يمرّ يوم واحد في السنوات الأخيرة لم أكن فيه واثقا. بالطبع نحن أقوى بوجوده، نحن أقوى بوجود (الهولندي) نايثن أكيه... نحن أقوى بوجود (النروجي) أوسكار بوب وكل اللاعبين المصابين من بينهم(البلجيكي) كيفن (دي بروين) ونحن نعلم ذلك، ولكن هذا هو الواقع».
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