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لا.. يعوّض

9/27/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬غياب‭ ‬مواطنه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬رودري‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الموسم‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭.‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬خضع‭ ‬لجراحة‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭. ‬لذلك،‭ ‬سيكون‭ ‬حاضرا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭. ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬قد‭ ‬انتهى‮»‬‭.‬

وخرج‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬أرسنال‭ (‬2-2‭) ‬وصيفه‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الأخيرين‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أرضا‭ ‬وهو‭ ‬يمسك‭ ‬بركبته‭ ‬اليمنى،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

وتُعد‭ ‬إصابة‭ ‬رودري‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬لسيتي‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬المتوّج‭ ‬به‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬قياسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طموحه‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وصرّح‭ ‬غوارديولا‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشهر‭ ‬بغياب‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬الكل‭ ‬يعلم‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يبقى‭ ‬متفائلا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يمرّ‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬فيه‭ ‬واثقا‭. ‬بالطبع‭ ‬نحن‭ ‬أقوى‭ ‬بوجوده،‭ ‬نحن‭ ‬أقوى‭ ‬بوجود‭ (‬الهولندي‭) ‬نايثن‭ ‬أكيه‭... ‬نحن‭ ‬أقوى‭ ‬بوجود‭ (‬النروجي‭) ‬أوسكار‭ ‬بوب‭ ‬وكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭(‬البلجيكي‭) ‬كيفن‭ (‬دي‭ ‬بروين‭) ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

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