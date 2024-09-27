الزمالك يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭)- ‬توج‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الأفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الأهلي‭ ‬4‭ / ‬3‮

‬‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقتين‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭/‬1‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬المملكة‭ ‬أرينا‭) ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وأنهى‭ ‬الأهلي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬وسام‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬الزمالك‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ناصر‭ ‬منسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة77،‭ ‬وبينما‭ ‬توج‭ ‬الزمالك‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فشل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بلقبه‭ ‬العاشر‭.‬

وفشل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬صفر‭ / ‬1‭ ‬أمام‭ ‬الزمالك‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬بمدينة‭ ‬جوهانسبرج‭ ‬بجنوب‭ ‬أفريقيا،‭ ‬فيما‭ ‬ثأر‭ ‬الزمالك‭ ‬من‭ ‬هزيمته‭ ‬1‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬بنهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬عام‭.‬2020







