الزمالك يتوج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(د ب أ)- توج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 4 / 3
بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 ، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة السعودية الرياض.
وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف سجله وسام أبو علي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف التعادل عن طريق ناصر منسي في الدقيقة77، وبينما توج الزمالك بلقب البطولة للمرة الخامسة، فشل الأهلي في التتويج بلقبه العاشر.
وفشل الأهلي في رد اعتباره من خسارته صفر / 1 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر عام 1994، التي أقيمت بينهما بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، فيما ثأر الزمالك من هزيمته 1/2 أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال عام.2020
MENAFN27092024000055011008ID1108724349
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.