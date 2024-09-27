الرياض تشهد تكرار فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الأفريقي بعد 30 عاما وتتويجه باللقب الخامس في تاريخه

MENAFN - Al-Anbaa) نجح الزمالك في التتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب "المملكة آرينا" في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

هذا وقام رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ يرافقه رئيس الاتحاد الافريقي (كاف) باتريس موتسيبي ورئيس نادي الزمالك حسين لبيب بتسليم الميداليات الفضية للاعبي الأهلي والذهبية وكأس السوبر الأفريقي

للاعبي

الزمالك.

وبعد 30 عاما.. كرر "الفارس الأبيض" تفوقه على الأهلي في السوبر الافريقي بعد ما حقق لقبه الاول في جنوب افريقيا عندما التقى الاهلي وفاز بهدف نظيف سجله أيمن منصور.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 45 من ضربة جزاء بينما أحرز هدف التعادل لصالح الزمالك البديل ناصر منسي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء مستغلًا عرضية عمر جابر.

وفي ركلات الترجيح، سجل للزمالك كل من عبدالله السعيد وحمزة المثلوثي وناصر منسي وحسام عبد المجيد فيما سجل للأهلي رامي ربيعه وعمر كمال عبدالواحد وطاهر محمد طاهر وأضاع له كل من يحيى عطية الله الركلة الثالثة والتي تصدى لها محمد عواد بنجاح ووسام أبو علي الركلة الخامسة والتي سددها في القائم الأيمن،

وأصبح اللقب هو الأول للزمالك بعد عام 2020. فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند 8 بطولات وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب

ويليه

الزمالك.