الرياض تشهد تكرار فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الأفريقي بعد 30 عاما وتتويجه باللقب الخامس في تاريخه

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نجح الزمالك في التتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب "المملكة آرينا" في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.
هذا وقام رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ يرافقه رئيس الاتحاد الافريقي (كاف) باتريس موتسيبي ورئيس نادي الزمالك حسين لبيب بتسليم الميداليات الفضية للاعبي الأهلي والذهبية وكأس السوبر الأفريقي
للاعبي
الزمالك.
وبعد 30 عاما.. كرر "الفارس الأبيض" تفوقه على الأهلي في السوبر الافريقي بعد ما حقق لقبه الاول في جنوب افريقيا عندما التقى الاهلي وفاز بهدف نظيف سجله أيمن منصور.
تقدم الأهلي بهدف عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 45 من ضربة جزاء بينما أحرز هدف التعادل لصالح الزمالك البديل ناصر منسي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء مستغلًا عرضية عمر جابر.
وفي ركلات الترجيح، سجل للزمالك كل من عبدالله السعيد وحمزة المثلوثي وناصر منسي وحسام عبد المجيد فيما سجل للأهلي رامي ربيعه وعمر كمال عبدالواحد وطاهر محمد طاهر وأضاع له كل من يحيى عطية الله الركلة الثالثة والتي تصدى لها محمد عواد بنجاح ووسام أبو علي الركلة الخامسة والتي سددها في القائم الأيمن،
وأصبح اللقب هو الأول للزمالك بعد عام 2020. فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند 8 بطولات وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب
ويليه
الزمالك.
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