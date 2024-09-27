الكويت يزيح العربي المنقوص وينفرد بالصدارة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي
انفرد الكويت في صدارة دوري زين الممتاز لكرة القدم بفوزه علي غريمه وشريكه في الترتيب العربي 2-0 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ستاد الصداقة والسلام، وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة وبقي الأخضر عند رصيده السابق 15 نقطة. حفلت القمة بالاثارة والأحداث المؤثرة، وشهدت حالتي طرد من نصيب لاعبي العربي عبدالله محمود 20وجمعه عبود 90، وجاء الشوط الأول مثيرا سريعا من الجانبين، وكان التهديد الأول عرباويا بانطلاقة ايوالا لكن الحارس سعود الحوشان تصدى للكرة ببراعة 4 وذهبت راسية حمزة خابا بجوار القائم الأيسر للحارس الحوشان 13.
ومن تمريرة رائعة لمجمد مرهون، استقبل يوسف ناصر الكرة ومر من المدافع سفيان بوشار وسدد الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس سليمان عبدالغفور مسجلا الهدف الاول لفريقه 16، وتعرض العربي لضربة موجعة بطرد محور الوسط عبدالله محمود بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ٢٠، وتسبب النقص العددي بفوضى عرباوية في الوسط والدفاع، واستحوذ الابيض على الكرة وكاد مرهون ان بقتل المباراة من الوضع منفردا لكن كرته علت العارضة 24.
ومن هجمة مرتدة سدد أحمد خالدي كرة قوية ارتدت من الحارس سعود الحوشان إلا ان حمزة خابا لم يتعامل مع الكرة بشكل مثالي لينهي الحوشان خطورتها 28.
وفي الشوط الثاني اجرى مدرب العربي ناصر الشطي دفعة تبديلات لاستعادة توازنه وتفعيل الشق الهجومى لكن من دون فاعلية تذكر، كما رد المدرب نيبوشا بتغييرات مقابلة ليستحوذ الابيض على الكرة، وهدد مرمى سليمان عبدالغفور ونجح البديل علي حسين في كسر مصيدة التسلل وتسجيل الهدف الثاني لفريقه 86، وبعدها أشهر الجكم البطاقة الصفراء الثانية لجمعة عبود ليطرد من ارض الملعب 90، لتتتهي المباراه بفوز ثمين للكويت.
أدار المباراة الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا، وانذر كلا من مشارى غنام ورضا هاني وزولا ويوسف ناصر وعلي حسين من الكويت وأخرج بطاقتين حمرواين للاعبي العربي عبدالله محمود
وجمعة
عبود.
MENAFN27092024000130011022ID1108724302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.