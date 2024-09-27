الكويت يزيح العربي المنقوص وينفرد بالصدارة

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي

انفرد الكويت في صدارة دوري زين الممتاز بفوزه علي غريمه وشريكه في الترتيب العربي 2-0 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ستاد الصداقة والسلام، وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة وبقي الأخضر عند رصيده السابق 15 نقطة. حفلت القمة بالاثارة والأحداث المؤثرة، وشهدت حالتي طرد من نصيب لاعبي العربي عبدالله محمود 20وجمعه عبود 90، وجاء الشوط الأول مثيرا سريعا من الجانبين، وكان التهديد الأول عرباويا بانطلاقة ايوالا لكن الحارس سعود الحوشان تصدى للكرة ببراعة 4 وذهبت راسية حمزة خابا بجوار القائم الأيسر للحارس الحوشان 13.

ومن تمريرة رائعة لمجمد مرهون، استقبل يوسف ناصر الكرة ومر من المدافع سفيان بوشار وسدد الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس سليمان عبدالغفور مسجلا الهدف الاول لفريقه 16، وتعرض العربي لضربة موجعة بطرد محور الوسط عبدالله محمود بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ٢٠، وتسبب النقص العددي بفوضى عرباوية في الوسط والدفاع، واستحوذ الابيض على الكرة وكاد مرهون ان بقتل المباراة من الوضع منفردا لكن كرته علت العارضة 24.

ومن هجمة مرتدة سدد أحمد خالدي كرة قوية ارتدت من الحارس سعود الحوشان إلا ان حمزة خابا لم يتعامل مع الكرة بشكل مثالي لينهي الحوشان خطورتها 28.

وفي الشوط الثاني اجرى مدرب العربي ناصر الشطي دفعة تبديلات لاستعادة توازنه وتفعيل الشق الهجومى لكن من دون فاعلية تذكر، كما رد المدرب نيبوشا بتغييرات مقابلة ليستحوذ الابيض على الكرة، وهدد مرمى سليمان عبدالغفور ونجح البديل علي حسين في كسر مصيدة التسلل وتسجيل الهدف الثاني لفريقه 86، وبعدها أشهر الجكم البطاقة الصفراء الثانية لجمعة عبود ليطرد من ارض الملعب 90، لتتتهي المباراه بفوز ثمين للكويت.

أدار المباراة الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا، وانذر كلا من مشارى غنام ورضا هاني وزولا ويوسف ناصر وعلي حسين من الكويت وأخرج بطاقتين حمرواين للاعبي العربي عبدالله محمود

وجمعة

عبود.