ضبط النزيل المصري الهارب أثناء نقله للمطار لتنفيذ قرار إبعاده

ضبط النزيل المصري الهارب أثناء نقله للمطار لتنفيذ قرار إبعاده
التاريخ
9/27/2024 7:13:16 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
اعلنت وزارة الداخلية ان الاجهزة الأمنية تمكنت وخلال اقل من 24 ساعة من ضبط النزيل المصري الهارب أثناء نقله للمطار لتنفيذ
قرار
إبعاده.
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