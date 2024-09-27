الجيش الاسرائيلي يشن ضربات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت نهاجم بشكل محدد أسلحة لحزب الله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت مع تجدد الغارات الإسرائيلية
صحيفة كيهان: مقتل اللواء عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس في لبنان بقصف ضاحية بيروت
غارات إسرائيلية جديدة على أهداف لحزب الله في صور والضاحية الجنوبية لبيروت
نشر قائمة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ويدعو إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها 500 متر
أفادت تقارير اعلامية بوقوع غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك بعد دقائق من دعوة الجيش الاسرائيلي لسكان بعض أحيائها إلى
المغادرة
فوراً.
وقال الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا بشكل محدد أسلحة تابعة لحزب الله تم تخزينها تحت مبان
مدنية
بالضاحية.
نفى حزب الله اللبناني وجود أسلحة أو مخازن في المباني المدنية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت تقارير بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي والحدث في ضاحية بيروت الجنوبية التي شهدت حركة نزوح كثيفة مع تجدد الغارات.
وأفادت صحيفة كيهان بأن اللواء عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس في لبنان قتل بقصف ضاحية بيروت.
وقالت وسائل إعلام ان الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على أهداف لحزب الله في صور والضاحية الجنوبية لبيروت.
جاء ذلك بعدما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن الجيش الاسرائيلي مازال يدرس" نتائج الهجوم على مقر القيادة المركزية لحزب الله وهجومنا كان دقيقا".
وجدد المتحدث الدعوة لإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال " بعد وقت قصير سنقصف مباني في الضاحية الجنوبية
لبيروت
".
وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي، أعلن ان الأحياء والأبنية المعنية في الضاحية الجنوبية هي" حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة ".
وفي "حي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة، وكذلك مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة".
وقال في بث على حسابه في منصة اكس: انتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لإخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا
تقل
عن
500
متر.
MENAFN27092024000130011022ID1108724300
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