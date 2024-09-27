الجيش الاسرائيلي يشن ضربات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت نهاجم بشكل محدد أسلحة لحزب الله



حركة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت مع تجدد الغارات الإسرائيلية

صحيفة كيهان: مقتل اللواء عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس في لبنان بقصف ضاحية بيروت

غارات إسرائيلية جديدة على أهداف لحزب الله في صور والضاحية الجنوبية لبيروت نشر قائمة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ويدعو إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها 500 متر



أفادت تقارير اعلامية بوقوع غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك بعد دقائق من دعوة الجيش الاسرائيلي لسكان بعض أحيائها إلى

المغادرة

فوراً.

وقال الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا بشكل محدد أسلحة تابعة لحزب الله تم تخزينها تحت مبان

مدنية

بالضاحية.

نفى حزب الله اللبناني وجود أسلحة أو مخازن في المباني المدنية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت تقارير بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي والحدث في ضاحية بيروت الجنوبية التي شهدت حركة نزوح كثيفة مع تجدد الغارات.

وأفادت صحيفة كيهان بأن اللواء عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس في لبنان قتل بقصف ضاحية بيروت.

وقالت وسائل إعلام ان الجيش الإسرائيلي شن غارات جديدة على أهداف لحزب الله في صور والضاحية الجنوبية لبيروت.

جاء ذلك بعدما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إن الجيش الاسرائيلي مازال يدرس" نتائج الهجوم على مقر القيادة المركزية لحزب الله وهجومنا كان دقيقا".

وجدد المتحدث الدعوة لإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال " بعد وقت قصير سنقصف مباني في الضاحية الجنوبية

لبيروت

".

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي، أعلن ان الأحياء والأبنية المعنية في الضاحية الجنوبية هي" حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة ".

وفي "حي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة، وكذلك مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة".

وقال في بث على حسابه في منصة اكس: انتم متواجدون بالقرب من مصالح تابعة لحزب الله ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أنتم مضطرون لإخلاء المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا

تقل

عن

500

متر.















