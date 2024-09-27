5 % من مرضاه ينتحرون.. إجازة أمريكية لدواء جديد للفصام

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعرب خبراء عن ارتياحهم لإجازة السلطات الصحية الأمريكية مضادا للفصام يستخدم للمرة منذ عقود طريقة عمل جديدة.

ويستهدف هذا الدواء المسمى "كوبِنفي Cobenfy"، الذي توصلت إليه شركة الأدوية الأمريكية "بريستول مايرز سكويب"، مستقبِلات مختلفة عن تلك التي تستهدفها العلاجات المستخدمة حتى الآن، أي مستقبلات الدوبامين.

وأوضحت تيفاني فارشيوني من وكالة الأدوية الأمريكية، في بيان، أن "هذا العقار يتّبع للمرة الأولى منذ عدة عقود نهجا جديدا لعلاج الفصام".

ورأت أن "هذا الترخيص هو بديل جديد للأدوية المضادة للذهان الموصوفة حتى الآن".

ويعاني نحو واحد في المئة من الأمريكيين الفصام الذي يمكن أن يسبب الهلوسة، وصعوبة التحكم في الأفكار، والشعور بالاضطهاد.

ويموت نحو 5 في المئة من المرضى بسبب الانتحار.

وقالت المسؤولة عن الصحة النفسية في مؤسسة "ويلكوم" لينسي بيلسلاند إن هذا الدواء الجديد "يمكن أن يغير قواعد اللعبة، وخصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تفيدهم العلاجات الأخرى". وشرحت أن "طريقة عمله مختلفة تماما عن طريقة عمل الأدوية الأخرى المستخدمة راهنا لعلاج الفصام، وهو يستطيع أن يغيّر حياة ملايين الناس".

ويتم تناول "كوبنفي" من طريق الفم، وقد اختُبرت فاعليته في تجربتين سريريتين أظهرتا أنه حدّ بشكل كبير من الأعراض لدى المرضى الخاضعين للعلاج.

وقد يُحدِث هذا الدواء آثارا جانبية من بينها الغثيان والتقيؤ وعسر الهضم والإسهال والإمساك واحتباس البول أو حتى مشاكل في الكبد.

إلاّ أن هذه الآثار الجانبية تبدو "أقل" مقارنة بالأدوية الحالية، بحسب أستاذ علم الأعصاب في جامعة "بريستول" مات جونز. ووصفها بأنها "أخبار جيدة جدا للمرضى".

وأشار الطبيب النفسي في "كينغز كوليدج" في لندن سمير جوهر إلى أن "لمضادات الذهان المتوافرة راهنا آثارا جانبية كبيرة لشوء الحظ، من بينها زيادة الوزن وتأثيرات على الحركة، مما قد يحدّ من التزام المرضى بالعلاج".

وإذ رأى أنه "قد يكون أحد أكثر التطورات إثارة" في مجال الطب النفسي، شدد على ضرورة إجراء تجارب سريرية طويلة المدى لتأكيد هذه الفوائد.