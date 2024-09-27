أرتيتا ما زال يحب غوارديولا رغم حدّة المنافسة

قال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال الجمعة إنه لا يزال "يحب" مواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، متصدر الانجليزي لكرة القدم، على الرغم من التوتر الذي شاب القمة بينهما في المرحلة الخامسة نهاية الأسبوع الماضي.

واحتاج سيتي، حامل اللقب في المواسم الاربعة الماضية، إلى هدف قاتل من البديل المدافع جون ستونز في الوقت بدل الضائع لفرض التعادل أمام ضيفه أرسنال 2-2، علما أن الاخير لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني على ملعب الاتحاد.

وطُرد البلجيكي لياندرو تروسار مهاجم أرسنال، وصيف سيتي في الموسمين الماضيين، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واجه سيتي صعوبة في اختراق دفاع الفريق الضيف رغم استحواذه على الكرة، ما دفع ستونز وزميله البرتغالي برناردو سيلفا إلى اتهام الفريق اللندني باللجوء إلى "الفنون المظلمة" في كرة القدم.

من ناحيته، قال أرتيتا (42 عاما) الذي عمل مساعدا لغوارديولا مع سيتيزنس قبل أن يصبح مدربا لنادي "الغانرز"، إن الجدل لن يؤثر على علاقته الشخصية مع مواطنه البالغ 53 عاما.

وأضاف عشية مباراة فريقه أمام ضيفه ليستر سيتي في المرحلة السادسة "أنا أحبه وأحترمه وأعجب به وبفريقه وبكل ما يفعله".

واستطرد قائلا "هذه رياضة، فمن ناحية هناك العلاقة المهنية ومن ناحية أخرى العلاقة الشخصية. إذا كانت علاقتنا ستتوتر لأننا نواجه بعضنا البعض أو بسبب عدد التعادلات أو الفوز أو الهزائم، فلن أتحدث معه بعد الآن".

وعندما سُئل أرتيتا عما إذا كان من الصعب الحفاظ على الصداقة عندما تكون المباريات بين المتنافسين على اللقب شرسة للغاية، قال "الأمر بسيط للغاية، لا تأخذ الأمر على محمل شخصي، إنه جزء من وظيفتنا... أهتم بهذه العلاقة والأمر ذاته ينطبق على الكثير من الأشخاص في طاقمهم الفني واللاعبين الذين قضيت معهم سنوات مهمة للغاية من حياتي".

ويحتل أرسنال الذي لم يذق طعم الخسارة منذ بداية الموسم المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر.