النصر يفوز بثنائية على الوحدة ويصعد للمركز الثاني في الدوري السعودي

سجل أنجيلو جابرييل هدفا في الشوط الأول وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليتغلب النصر 2-صفر على الوحدة اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة من السعودي للمحترفين لكرة القدم، ويصعد إلى المركز الثاني.

وافتتح أنجيلو التسجيل للنصر في الدقيقة 41 ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 56، بينما ألغى الحكم هدفا لساديو ماني قبل تسع دقائق من النهاية بداعي التسلل.

ورفع النصر رصيده بذلك إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند أربع نقاط.

وكاد النصر أن يتقدم في الدقيقة 16 إثر ركلة ركنية نفذها أوتافيو، لكن عبد الله العويشير حارس مرمى الوحدة تألق بشكل كبير في التصدي لتسديدتين خطيرتين وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء.

كذلك تألق العويشير في التصدي لكرة سددها ماني في الدقيقة 28، وتوقف اللعب إذ طالب لاعبو النصر بركلة جزاء بداعي تعرض محمد سيماكان لعرقلة داخل منطقة الجزاء ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ثم أشار بمواصلة اللعب.

وعاند الحظ النصر بشكل كبير في الدقيقة 35، عندما انطلق ويسلي على الجهة اليسرى وتوغل إلى منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية باتجاه الزاوية البعيدة لكن القائم تصدى لها.

وقبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، نجح النصر أخيرا في هز شباك الوحدة، إذ شن هجمة سريعة ووصلت الكرة إلى أنجيلو الذي سدد كرة ساقطة من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، حصل النصر على ركلة جزاء سجل منها كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 81، انطلق رونالدو في هجمة مرتدة سريعة ثم مرر عرضية إلى ماني الذي سدد الكرة في الشباك بقوة لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأنهى الوحدة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد وليد باخشوين في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني.