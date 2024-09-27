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التعادل الإيجابي يحسم ديربي الوحدة وبني ياس

9/27/2024 7:08:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تعادل الوحدة وضيفه بني ياس 2-2، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل كل فريق إلى النقطة السابعة في المسابقة.

أحرز هدفي الوحدة عمر خريبين (45+5)، وعبد الله حمد (47)، فيما سجل لبني ياس يوسف نياكاتيه (35)، وخوان باوزا (64).

تباين أداء الفريقين على مدار شوطي اللقاء، حيث مالت الأفضلية النسبية في الشوط الأول لمصلحة بني ياس، بعكس الوحدة، الذي افتقد للحلول الهجومية، إذ نجح المالي يوسف نياكاتيه في التقدم لـ «السماوي»، بعدما تلقى تمريرة ذكية من لوسامبا، وراوغ حارس الوحدة ووضعها في الشباك.

وأدرك عمر خريبين التعادل لأصحاب الأرض، قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول، وحوّل عرضية إيركينوف على يمين الحارس فهد الظنحاني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

على عكس الشوط الأول، تمكن عبد الله حمد من منح الوحدة هدف التقدم، مطلع الشوط الثاني، بكرة رأسية من عرضية روبن جهة اليسار، ولكن البديل خوان باوزا نجح في إعادة بني ياس في النتيجة، بهدف التعادل من ركلة حرة مباشرة، سددها بطريقة ماكرة في المرمى.

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