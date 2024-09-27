الزمالك سوبر أفريقيا على حساب غريمه التقليدي

توج الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 4 / 3

بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 ، في المباراة التي جمعتهما "الجمعة "على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة السعودي الرياض.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف سجله وسام أبو علي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدف التعادل عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 77.

وبينما توج الزمالك بلقب البطولة للمرة الخامسة، فشل الأهلي في التتويج بلقبه العاشر.

وفشل الأهلي في رد اعتباره من خسارته صفر / 1 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر عام 1994، التي أقيمت بينهما بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، فيما ثأر الزمالك من هزيمته 1 / 2 أمام الأهلي بنهائي دوري الأبطال عام 2020.