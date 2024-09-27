النصر يواجه ظفار العماني في «أبطال الخليج» 22 أكتوبر المقبل

يستهل النصر مشواره في مسابقة دوري أبطال الخليج للأندية بمواجهة ظفار العماني على استاد آل مكتوم 22 أكتوبر المقبل لحساب الجولة الأولى، فيما يخوض العميد الجولة الثانية خارج أرضه أمام أهلي صنعاء اليمني في العاصمة القطرية الدوحة 6 نوفمبر.

ويواصل النصر اللعب خارج أرضه في الجولة الثالثة، التي يواجه فيها دهوك العراقي في الذهاب 26 نوفمبر المقبل، قبل أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب على استاد آل مكتوم 3 ديسمبر المقبل، ثم يخوض العميد آخر مباراتين في دور المجموعات على أرضه، حيث يستقبل نادي ظفار وأهلي صنعاء في استاد آل مكتوم بدبي 4 و19 فبراير 2025.

وتشارك 8 أندية في النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال الخليج، تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى النصر ودهوك العراقي وظفار العماني وأهلي صنعاء اليمني والثانية العربي القطري، الاتفاق السعودي، الرفاع البحريني، والقادسية الكويتي.