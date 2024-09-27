النصر يواجه ظفار العماني في «أبطال الخليج» 22 أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستهل النصر مشواره في مسابقة دوري أبطال الخليج للأندية بمواجهة ظفار العماني على استاد آل مكتوم 22 أكتوبر المقبل لحساب الجولة الأولى، فيما يخوض العميد الجولة الثانية خارج أرضه أمام أهلي صنعاء اليمني في العاصمة القطرية الدوحة 6 نوفمبر.
ويواصل النصر اللعب خارج أرضه في الجولة الثالثة، التي يواجه فيها دهوك العراقي في مباراة الذهاب 26 نوفمبر المقبل، قبل أن يلتقي الفريقان في لقاء الإياب على استاد آل مكتوم 3 ديسمبر المقبل، ثم يخوض العميد آخر مباراتين في دور المجموعات على أرضه، حيث يستقبل نادي ظفار وأهلي صنعاء في استاد آل مكتوم بدبي 4 و19 فبراير 2025.
وتشارك 8 أندية في النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال الخليج، تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى النصر ودهوك العراقي وظفار العماني وأهلي صنعاء اليمني والثانية العربي القطري، الاتفاق السعودي، الرفاع البحريني، والقادسية الكويتي.
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