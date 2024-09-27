إعلان مواعيد مباريات ثُمن نهائي أغلى الكؤوس

أعلن اتحاد الكرة عن برنامج الدور ثُمن النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وستكون البداية بمواجهتين مساء 17 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي المتأهل الثاني من الدور الثاني، مع ضيفه العين في الساعة الرابعة و55 دقيقة عصراً، والمتأهل الأول من الدور التمهيدي، مع ضيفه بني ياس في الثامنة مساءً. ويتواصل الدور ذاته في اليوم التالي، بمباريات عجمان مع ضيفه خورفكان على ملعب استاد راشد بن سعيد في تمام الخامسة عصراً، وفي نفس التوقيت، يلعب النصر مع ضيفه الشارقة على ملعب استاد آل مكتوم، ويتقابل الوصل مع الوحدة في الثامنة مساء، على ملعب استاد زعبيل.

ويختتم الدور ثمن النهائي مساء 19 أكتوبر المقبل، بمواجهات دبا الحصن وضيفه شباب الأهلي في الساعة الرابعة و55 دقيقة عصراً، والجزيرة وضيفه العروبة على استاد محمد بن زايد في الخامسة و5 دقائق مساءً، والبطائح مع ضيفه كلباء، على ملعب استاد خالد بن محمد في الثامنة مساءً.