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كوزمين: أكثر ما يزعجني إهدار الشارقة للفرص

9/27/2024 7:08:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة أن أكثر ما يزعجه هو إهدار فريقه الفرص التي تتاح له في المباريات، جاء ذلك في تعليقه بعد فوز فريقه بهدفين دون رد على البطائح وحفاظه على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريقين يستحقان الإشادة على ما قدماه من مجهود، وقال كوزمين: المباراة كانت جيدة من فريقي، وكنا ننتظر فقط التسجيل الذي تأخر للشوط الثاني، خصوصاً أن الفريق أهدر فرصاً كثيرة في الشوط الأول كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً، مشيراً إلا أن إهدار الفرص بهذه الطريقة مزعج بالنسبة له، لأنه في بعض الأحيان تدفع الثمن وليس من السهولة التعويض.

وأشار غوران مدرب البطائح، إلى أن الشارقة استحق الفوز، وأن فريقه لم يكن في مستواه الحقيقي والمعروف، موضحاً أنه توقع أفضل من ذلك، خصوصاً في الشوط الأول الذي ارتكب فيه فريقه كثيراً من الأخطاء، بالإضافة لأفضلية الشارقة في الاستحواذ،. وقال: إن البطائح حاول تغيير هذه الصورة في الشوط الثاني، خصوصاً بعد إجراء تبديلات، ولكن في هذا الوقت حدثت ركلة الجزاء ثم جاء هدف ثانٍ بعد ثوانٍ قليلة، وكان ذلك كفيلاً بخسارتنا.

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