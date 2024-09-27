كوزمين: أكثر ما يزعجني إهدار الشارقة للفرص

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة أن أكثر ما يزعجه هو إهدار فريقه الفرص التي تتاح له في المباريات، جاء ذلك في تعليقه بعد فوز فريقه بهدفين دون رد على البطائح وحفاظه على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريقين يستحقان الإشادة على ما قدماه من مجهود، وقال كوزمين: المباراة كانت جيدة من فريقي، وكنا ننتظر فقط التسجيل الذي تأخر للشوط الثاني، خصوصاً أن الفريق أهدر فرصاً كثيرة في الشوط الأول كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً، مشيراً إلا أن إهدار الفرص بهذه الطريقة مزعج بالنسبة له، لأنه في بعض الأحيان تدفع الثمن وليس من السهولة التعويض.
وأشار غوران مدرب البطائح، إلى أن الشارقة استحق الفوز، وأن فريقه لم يكن في مستواه الحقيقي والمعروف، موضحاً أنه توقع أفضل من ذلك، خصوصاً في الشوط الأول الذي ارتكب فيه فريقه كثيراً من الأخطاء، بالإضافة لأفضلية الشارقة في الاستحواذ،. وقال: إن البطائح حاول تغيير هذه الصورة في الشوط الثاني، خصوصاً بعد إجراء تبديلات، ولكن في هذا الوقت حدثت ركلة الجزاء ثم جاء هدف ثانٍ بعد ثوانٍ قليلة، وكان ذلك كفيلاً بخسارتنا.
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