6 لاعبين جدد تحت مجهر بينتو لتمثيل «الأبيض»

ترتفع الخيارات أمام المدرب البرتغالي باولو بينتو لانتقاء لاعبي منتخبنا الوطني الأول، قبل خوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام منتخبي كوريا الشمالية وأوزبكستان يومي 10 و15 أكتوبر المقبل، ضمن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وذلك مع إكمال عدد من نجوم دوري أدنوك للمحترفين فترة السنوات الخمس التي يمكن بعدها استدعاؤهم لتمثيل منتخبنا، إلى جانب زملائهم السابقين الذين شاركوا مع ((الأبيض)) في مباراتيه السابقتين في التصفيات، عندما فاز في الجولة الأولى على مضيفه قطر 3 - 1، وخسر أمام ضيفه المنتخب الإيراني 0 - 1، في الجولة الثانية على ملعب استاد هزاع بن زايد.

قائمة

وضمت آخر قائمة لمنتخبنا الوطني لمواجهتي قطر وإيران كلاً من كايو كانيدو وفابيو دي ليما من الوصل، وكوامي كويدو مدافع العين، وعصام فايز لاعب عجمان، ومعهم عدلي محمد حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكنزي هانت لاعب فليتوود الإنجليزي، وجونيور نيداي لاعب مونبلييه الفرنسي.

ويمكن أن ينضم إليهم 6 لاعبين آخرين بعدما أكملوا المدة التي يمكن بعدها استدعاؤهم لتمثيل ((الأبيض)) أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان، وهم محمد ربيع وبرونو دي اوليفيرا لاعبا الجزيرة، ولياندرو سباداسيو لاعب كلباء، وانتونيو جونيور ((جونينو)) لاعب النصر، وماركوس ميلوني لاعب الشارقة، وساشا ايكوفيتش لاعب الوحدة.

موقف

أما فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، وعلى الرغم من إكمال 5 سنوات في الدولة، ولكنها لم تكن متصلة، إذ بدأ مشواره مع ((الفرسان)) في أغسطس 2019، عندما انضم على سبيل الإعارة قادماً من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، ونجح شباب الأهلي في تجديد إعارته لمدة موسم في سبتمبر 2020، ولكن محاولة شراء عقده لم تنجح، مع معاناة اللاعب من إصابة مؤثرة، ولم يعثر اللاعب بعد رحيله عن الإمارات، على تجربة احترافية أخرى حتى قيامه بإجراء عملية جراحية، وعاد بعدها إلى شباب الأهلي في فترة القيد الشتوي لموسم 2021 - 2022، ثم تم تجديد عقده في الموسم الماضي.

اختيار

وتزداد قاعدة اختيار لاعبي المنتخب الوطني أكثر أمام بينتو العام المقبل، مع إكمال 10 لاعبين آخرين للسنوات الخمس على مدار شهور 2025، وتضم تلك القائمة في يناير كلاً من علاء الدين زهير لاعب الوحدة، كايو لوكاس لاعب الشارقة، ريتشارد اكونور لاعب الجزيرة، وفي فبراير لاعب الشارقة لوان بيريرا، وفي يوليو اللاعبين غاستون سواريز لاعب شباب الأهلي، وايريك لاعب العين، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل.

وفي سبتمبر عمر تراوري لاعب الجزيرة، وغوستافو مويليير لاعب النصر، وسولومون سوسو لاعب العين، وخرج ايغور جيسوس من الحسابات، بعد عودته للعب في الدوري البرازيلي في يونيو الماضي، دون إكمال السنوات الخمس مع شباب الأهلي الذي تعاقد معه في أكتوبر 2020، كما تم استدعاء جيسوس إلى القائمة الأولية للمنتخب البرازيلي، استعداداً لفترة التوقف الدولية المقبلة.

أسماء

وترتفع أعداد اللاعبين الذين يمكن استدعاؤهم لتمثيل ((الأبيض)) خلال الأعوام التالية، مع إكمال 9 لاعبين للسنوات القانونية، وعلى مدار شهور 2026، يمكن استدعاء كل من يوري سيزار لاعب شباب الأهلي في يناير، وزميله بالا في يوليو، ومامادو كوليبالي لاعب الجزيرة في يوليو أيضاً، وسيكو بابا لاعب العين في أغسطس، وعثمان كمارا لاعب الشارقة في سبتمبر، وفي عام 2027، جوناس نافو لاعب العين في يناير، وزميله بلاسيوس في يوليو، ورينان لاعب شباب الأهلي، وسياكا سيدبي لاعب الوصل في أغسطس.