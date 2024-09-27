5 مشاهد بارزة في لقاء «الزعيم» و«الإمبراطور» بدار الزين

حفلت العين وضيفه الوصل في قمة الجولة الرابعة، أول من أمس، بإثارة بالغة، حتى قبل أن تبدأ في ملعب المواجهة، بالإضافة للخسارة القاسية التي ألحقها ((الزعيم)) بـ((الإمبراطور)).

فقد كانت عناصر التشويق حاضرة في ملعب اللقاء، إذ تقاطرت جماهير الفريقين مبكراً إلى إستاد هزاع بن زايد، وتزينت المدرجات بالألوان البيضاء والبنفسجية والصفراء، وصنعت جماهير العين والوصل لوحة جماهيرية رائعة في مواجهة بطل آسيا وبطل دوري المحترفين.

وفيما يلى 5 من أبرز مشاهد اللقاء.

1 شكراً هزاع بن زايد

أثناء دخول الفريقين إلى أرضية الملعب غطت لوحة قماشية ضخمة مساحة واسعة من مدرجات جماهير العين حملت عبارة ((شكراً هزاع بن زايد)) وكان هذا هو ((التيفو)) الذي عبرت فيه جماهير الأمة العيناوية عن شكرها لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف.

والذي وجه بإطلاق مبادرة الشارة العيناوية، كامتداد لشارة ((جمهور العين)) التي تتضمن حزمة من الجوائز القيمة والفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية المميزة والمصاحبة لجميع المباريات التي يستضيفها إستاد هزاع بن زايد في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي.

2 عنفوان الزعيم

منذ الوهلة الأولى للمباراة وضحت نوايا ((الزعيم)) العيناوي في هز شباك ضيفه فمارس ضغطاً متواصلاً عبر محاولات هجومية مستمرة أجبرت ((الإمبراطور)) على التراجع إلى منطقته للدفاع عن مرماه غير أن هذا لم يمنع أصحاب الأرض من الوصول والتسجيل مرتين، الأمر الذي أوحى بأن الوصل سيتلقى خسارة كبيرة أمام العين الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم.

3 كبرياء الإمبراطور

رغم تخلفه بهدفين نظيفين خلال نصف ساعة، غير أن كبرياء ((الإمبراطور)) حامل اللقب حضر بقوة في الدقائق التالية، إذ سرعان ما اندفع لاعبوه للهجوم فأثمرت جهودهم عن هدفين خلال أربع دقائق فقط ليعادلوا النتيجة ويعيدوا المباراة إلى نقطة البداية.

4 غلطة الشاطر

في حين اعتقد الجميع أن الشوط الأول في طريقه للنهاية بالتعادل بهدفين لمثلهما وقع الحارس المتألق خالد السناني في المحظور ليرتكب ((غلطة الشاطر)) حينما حاول الإمساك بالكرة داخل المنطقة في وجود عدد من لاعبي العين لتسقط منه أمام المدافع كوامي الذي سددها مباشرة في المرمى، وتلك كانت نقطة التحول لصالح الفريق البنفسجي الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بالثلاثة.

5 عصبية بوفتيني

زاد موقف الوصل حرجاً العصبية التي كان عليها أكثر من لاعب ليضطر المدرب إلى إجراء تبديل لأهم عناصره وهو علي صالح بعد حصوله على البطاقة الصفراء، لكنه أبقى على سفيان بوفتيني الذي حصل هو الآخر على بطاقة صفراء.

وذلك كان خطأ آخر ارتكبه المدرب ميلوش، إذ وقع اللاعب في خطأ آخر بسبب عصبيته، ما كلفه بطاقة صفراء ثانية وطرد من الملعب ليلعب فريقه منقوصاً خلال ربع الساعة الأخيرة، وهو متأخر بهدفين نظيفين، فقبل ذلك بعشر دقائق كان العين أضاف هدفاً رابعاً عن طريق ركلة جزاء.