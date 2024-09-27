فرسان الإمارات جاهزون لمونديال الخيول الصغيرة للقدرة

وصل فرسان الإمارات إلى إيطاليا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم، التي تستضيفها ميادين أربوريا في جزيرة سردينيا غداً الأحد تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة نحو 100 فارس وفارسة من 22 دولة.

وتقام اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين تمهيداً للمشاركة في المونديال الذي سيشهد منافسة قوية بين نخبة فرسان العالم. وأكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم لخوض منافسات البطولة واستعادة اللقب بعد ختام تحضيراتهم خلال معسكر الإعداد الخارجي الصيفي في أوروبا.

ويمثل الإمارات في البطولة 25 فارساً وفارسة وهم: عبد الله غانم المري، سيف أحمد المزروعي، منصور سعيد الفارسي، حمد عبيد الكعبي، سعيد حمود الخياري، سالم حمد ملهوف، سعيد سلطان المعمري، بطي علي النعيمي، بطي غمران القبيسي، سعيد أحمد الشامسي، منصور خميس الشدي، خليفة راشد العميمي، حميد خليل الحوسني، صهيب سعيد، حصة الجسمي، راشد أحمد الكتبي، ماجد جمال المهيري، سعيد سالم المهيري، عائشة النقبي، فاطمة محمود محمد، سيف جمعة بالجافلة، راشد محمد المهيري، ميثاء محمد القبيسي، عيسى إسماعيل، راشد سعيد الكتبي.

جاهزية

وأكد الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لوفد الإمارات المشارك والمدير العام لنادي دبي للفروسية، أن فرسان الإمارات جاهزون للتحدي في مونديال سردينيا، والذي يعد إحدى أبرز البطولات الدولية على مستوى سباقات القدرة والتحمل، حيث يضم فريق الدولة نخبة من الفرسان الذين يملكون الخبرة والمهارة على صهوة أفضل الخيول المصنفة على مستوى العالم.

مشيراً إلى أن الإمارات حققت الريادة والتميز في مختلف المحافل الدولية بفضل ما تحظى به رياضة الآباء والأجداد من دعم واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

سجل مميز

وأضاف العظب، إن فرسان الإمارات يملكون سجلاً حافلاً بالإنجازات في البطولة بعد تحقيق اللقب عدة مرات من بينها فوزهم بالمركز الأول في ذات المكان، وسيكونون على قدر التحدي والطموح لاستعادة اللقب وتكرار الإنجاز مرة أخرى، مؤكداً أن المشاركة الإماراتية تضم نخبة من الفرسان سبق لهم التتويج ورفع علم الإمارات على منصات التتويج في مختلف البطولات والمحافل الدولية. وتعد الإمارات أبرز الدول المرشحة للقب المونديال الذي يشهد مشاركة خليجية وعربية من السعودية والبحرين والكويت وقطر والأردن وسوريا، وينقسم السباق الذي تبلغ مسافته الإجمالية 120 كلم إلى 4 مراحل، الأولى لمسافة 36 كم ((المسار الأحمر))، والثانية لمسافة 36 كم باللون ذاته الأحمر، والثالثة لمسافة 25 كم ((المسار الأبيض))، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 23 كم ((المسار الأصفر)).