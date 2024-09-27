وفد «كوريا لعلوم الرياضة» يطّلع على مبادرات «دبي لأصحاب الهمم»

أشاد سونج كانج يونج رئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم في تهيئة أصحاب الهمم والاندماج الكامل في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، واصفاً منشآته بـ ((المبهرة)). جاء ذلك خلال زيارته للنادي، حيث تعرف من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة وماجد العصيمي المدير التنفيذي إلى مرافقه ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية وسعيه لتسخير كل الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وشاهد الوفد جانباً من تدريبات بعض فرق النادي وفيلماً توثيقياً عن إنجازاته المختلفة، وأبرز البطولات التي استضافها والنجاحات التي حققتها بطولات ((فزاع))، والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية. وشهدت الزيارة المباراة الاستعراضية في تنس الطاولة التي جمعت ثاني جمعة بالرقاد وسونج كانج يونج والتي انتهت لصالح بالرقاد 12/10.

ووصف ثاني جمعة بالرقاد الزيارة بالمثمرة في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم وفق أحدث الرؤى العلمية وصولاً إلى الغاية المبتغاة. وأشار إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم عناصر الدعم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.

وقال: إن الاهتمام الكبير الذي ظل يجده ((أصحاب الهمم)) من القيادة الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل السير على طريق النجاحات.

وأكد ماجد العصيمي أن زيارة الوفد الكوري حققت العديد من المكاسب العلمية التي ستكون لها انعكاساتها على ((أصحاب الهمم)) وفق أفضل الممارسات العلمية لخبرة المعهد في الأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي وفق نهج مدروس.

وقال: إن اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم أهلهم للدمج الكامل في المجتمع من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.