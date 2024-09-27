لقب «دورينا» بين 4 فرق ولا خوف على عجمان

أعرب الصربي غوران توفيغدزيتش، عن ارتياحه للعمل مدرباً لفريق عجمان للمرة الثانية، بعد موسم واحد غادر فيه النادي متجهاً للنصر ومنه للوحدة.

وأكد في حوار مع ((البيان)) أن عودته لـ ((البرتقالي)) كانت طبيعية بفضل ما وجده في النادي، وأن الضغوط التي وجدها في النصر والوحدة لا تختلف عن عجمان؛ لكونها ضغوطاً عادية مرتبطة بكرة القدم لا تختلف بين نادٍ وآخر، كما أجاب المدرب الصربي عن كثير من الأسئلة حول الفرق التي يرشحها للفوز بالدوري هذا الموسم وعن فوارق الإمكانيات المادية بين الفرق.

وتالياً نص الحوار:

بداية وقبل كل شيء، كيف ترى المنافسة على اللقب في دوري هذا الموسم، وأي الفرق مرشحة في تقييمك أو توقعك؟

من المبكر الحكم على من يفوز بالدوري مهما كانت ملامح البداية ومهما كانت الإمكانيات، خاصة وأن معظم الفرق متقاربة المستوى في البدايات، ولكن يمكن تحديد العدد بـ 4 فرق هي التي ستكون منافسة على لقب الدوري دون تحديد أسمائها، وشخصياً أقولها لكم لا تخافوا على فريق عجمان.

كيف تقيم تجربتك مع عجمان بعد عودتك لتدريب الفريق مرة أخرى هذا الموسم؟

أعتقد أن تجربتي السابقة مع عجمان كانت ممتازة، شعرت فيها بالراحة كثيراً خلال موسمين على التوالي، وبالنسبة لعودتي من جديد لتدريب الفريق سيكون الوضع أفضل وأسهل لمعرفتي الكبيرة بمعظم اللاعبين، ومعرفتي أيضاً بمنظومة النادي كلها، علاوة على معرفتي بمدينة عجمان التي أصبحت لها ذكريات في نفسي ومحطة مهمة في حياتي، بمعنى لست غريباً .

كما كان الحال في بدايات مشواري الأول، طموحي حالياً تحقيق النتائج السابقة على أقل تقدير وأجتهد لتحقيق أفضل من تلك النتائج التي جعلت فريق عجمان من بين فرق وسط الجدول في الدوري. بكل صراحة، أشعر براحة نفسية كبيرة مع نادي عجمان، وهذا الإحساس يجعلني متفائلاً كثيراً رغم البداية المتعثرة في بداية الدوري وعدم حصول الفريق على أي نقاط حتى الآن.

ولكن كل من شاهد مباريات الفريق أمام منافسين كبار في بداية الدوري لديه قناعة بأن حصد النقاط سيأتي قريباً، ومثل هذه المواقف مر بها عجمان من قبل ونجح في التغلب عليها ووضع بصمته بقوة، لا سيما والمشوار طويل للدوري.

ماذا عن الموسم السابق الذي دربت فيه النصر والوحدة، لا سيما بعد تحقيق أحد الألقاب نهاية الموسم مع الوحدة؟

في كل موسم يكتسب المدرب معلومات أكثر وخبرة مختلفة، في الموسم الماضي بدأت مع النصر ثم ختمت الموسم مع الوحدة وأعتز بالفريقين ومشواري معهما مهما كانت النتائج، والنصر والوحدة فريقان كبيران استفدت من العمل فيهما وأحاول تسخير ما خرجت به في مشواري الحالي مع عجمان، وهذه طبيعة كرة القدم التي تتنوع فيها الخبرات.

هل شعرت بضغوط أكبر في النصر والوحدة، كونهما يبحثان دائماً عن الألقاب والمنافسة على جميع البطولات؟

الضغوط في كرة القدم واحدة في جميع الفرق؛ لأن الهدف يكون الفوز في أي مباراة مهما اختلفت المستويات، ولا أعتقد أن العمل يختلف مع فريق في منتصف الجدول أو آخره أو فريق ينافس على الألقاب، لم أشعر بأي فارق من ناحية الضغوط في جميع الفرق التي دربتها، وربما تتباين النتائج لعامل التوفيق أو غيره، ولكن تبقى ضغوط كرة القدم كما هي بالنسبة للمدرب.

هل اكتفى فريق عجمان بالعناصر التي يحتاجها من لاعبين جدد أم لا زال هناك نقص في بعض المراكز؟

بشكل عام يضم فريقنا كثيراً من اللاعبين الجيدين القادرين على تنفيذ ما هو مطلوب منهم هذا الموسم، بمن فيهم اللاعبون الجدد وسنجري بعض التحليلات الأخرى لنرى إن كنا في حاجة لإضافة لاعبين أم لا، وفي العموم استطعنا ضم عناصر جيدة من اللاعبين على مستوى المحترفين الأجانب والمقيمين، ويوجد انسجام جيد بين المجموعة ككل.

فوارق مادية

كيف ترى تأثير فوارق الإمكانيات المادية بين الفرق في دوري أدنوك للمحترفين، وهل هي الفيصل في تحديد النتائج؟

من المهم أن تخلق التوازن بين الإمكانيات المادية للنادي والتعاقدات مع اللاعبين، وبالطبع عندما تكون الحالة المادية جيدة تستطيع التعاقد مع لاعبين بمستوى عالٍ، ولكن عندما تكون الإمكانيات المادية محدودة يفترض التعامل بشكل دقيق في اختيارات اللاعبين وفقاً للسقف المالي.

ولا يعني ذلك بالضرورة اختيار لاعبين أقل كفاءة، بل يمكن التكيُف مع الإمكانيات المحدودة بشكل جيد من خلال وضع أهداف للفريق تتوافق مع الإمكانيات واختيار لاعبين قادرين على تحقيق هذه الأهداف.

هل يلعب عجمان هذا الموسم من أجل البقاء فقط، أم على مركز محدد، لا سيما النتائج التي ظل يحققها في المواسم الماضية؟

هدفنا ألا نتراجع عن نتائج المواسم الماضية، وأن نكون بين الفرق الـسبعة الأولى في الجدول بنهاية الدوري، لأن عجمان لديه الإمكانيات الفنية والخبرات لتحقيق ذلك في وجود لاعبين على مستوى جيد ولديهم خبرة التعامل مع المباريات أمام كبار المنافسين.

في مشوارك الأول مع عجمان كان يتواجد فراس بالعربي كأحد أهم الأوراق، كيف ترى الوضع بعد عودتك الثانية في غيابه وهو بين لاعبي الشارقة حالياً؟

الانتقال بين الفرق جزء من طبيعة الاحتراف في كرة القدم، وفراس بالعربي لاعب وضع بصمته في فترة سابقة، ولكن هذا الموسم حظينا بإضافات جيدة مثل جونيور وأيمن الحوسني، وهما قادران مع جميع زملائهما على وضع بصمتهما مع الفريق، ولا زال المشوار طويلاً والدوري في بداياته.

كأس ((أديب))

ما شعورك بعد أن ختمت الموسم الماضي وأنت متوج مع الوحدة بكأس ((أديب))، ثم خرجت من الدور الأول منه بداية الموسم الحالي مع عجمان؟

خرجنا من المسابقة مبكراً لأن القرعة أوقعتنا أمام منافس كبير هو شباب الأهلي، ورغم ذلك فريقنا قدم مباراتين جيدتين وكان نداً فيهما، ولا ننسى أن شباب الأهلي لديه فريق على مستوى عالٍ، ونطمح للتعويض في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وهي فرصة للمنافسة فيها بقوة كما حدث من قبل.

بعد خروج عجمان من كأس ((أديب)) هل تتعاطف مع الوحدة ليحافظ على اللقب الذي أحرزته معه؟

تمنياتي لجميع الفرق بالتوفيق، وبطبيعة الحال يكون جيداً إن احتفظ الوحدة، الذي أعتز به كثيراً، باللقب.

8 سنوات في الإمارات

يواصل المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش الذي يطفئ الشمعة الـ 53 في 15 نوفمبر المقبل، موسمه الثامن في الإمارات، حيث بدأ مشواره موسم 2016 - 2017 مع اتحاد كلباء، انتقل منه في الموسم التالي إلى بني ياس، ثم درب خورفكان موسم 2019 - 2020 وانتقل بعدها للفجيرة موسماً واحداً، ثم إلى عجمان موسمين على التوالي من 2021 إلى 2023 ومنه انتقل للنصر ثم الوحدة الموسم الماضي.

وبدأ غوران مشواره في الخليج مساعداً لمحمد إبراهيم في نادي القادسية الكويتي، وبعدها انتقل إلى تدريب نادي الشباب الكويتي في 2006 / 2007 وساعدهم على الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الكويتي 2007 / 2008 والتأهل إلى الدرجة الممتازة، وفي 23 نوفمبر 2008 تم اختياره ليكون مساعداً لمحمد إبراهيم في منتخب الكويت لكرة القدم.

حيث وصل إلى نصف نهائي كأس الخليج 19، ثم أشرف على المنتخب الكويتي وقادهم لإحراز بطولة غرب آسيا 2011 وخليجي 20 في اليمن، كما أشرف عليه في بطولة كأس آسيا 2011، وفي أكتوبر 2013 تعاقد معه نادي الاتفاق السعودي وانتقل منه للوكرة القطري قبل أن يتجه إلى الإمارات.