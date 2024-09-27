الروماني بوركا لـ « البيان »: جودة الحياة في الإمارات سبب انتقالي لـ «السماوي»

أكد الدولي أندريه بوركا، المنتخب الروماني ونادي بني ياس، أن جودة الحياة في الإمارات أسهمت بشكل مباشر في قرار قبوله عرض ((السماوي))، واللعب في الإماراتي، لخوض تجربة جديدة، بعد موسم قضاه في الدوري السعودي، رغم وجود عروض من أندية أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بوركا، انضم إلى بني ياس خلال الميركاتو الصيفي، بعقد لمدة موسم واحد، في انتقال حر، قادماً من الأخدود السعودي، لتعزيز دفاع الفريق، بعد رحيل ساشا إيفكوفيتش إلى الوحدة.

وقال بوركا لـ ((البيان)): أردت خوض تجربة جديدة، عقب نهاية عقدي مع الأخدود السعودي، ورغبتي في العيش أنا وأسرتي في الإماراتي، السبب في انتقالي لبني ياس، خصوصاً أن كل شيء متوفر، ويجعل لاعب الكرة يركز على عمله مع الفريق.

عقلية

وأضاف لاعب بني ياس: مفاوضات بني ياس معي بدأت خلال مشاركتي مع منتخب رومانيا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة في ألمانيا، وكنت أملك عروضاً أخرى، ولكن عرض بني ياس كان الأكثر جدية، وفاوضوني مباشرة، وبطريقة احترافية، ما جعلني أشعر بالراحة للقدوم لبني ياس.

وتابع: بالتأكيد زرت الإمارات أكثر من مرة، وأحببت طريقة الحياة هنا، لذلك تمنيت العيش مع عائلتي في الدولة، وجميع من أعرفهم، وسبق لهم اللعب في الإمارات، مثل فلورين تاناسي لاعب الجزيرة السابق، تحدثوا بإيجابية عن روعة العيش فيها، وشاهدت كل شيء بعيني، خاصة أنني خضت معسكر لمدة 3 أسابيع في أبوظبي الشتاء الماضي، ووجدت ما حفزني على الانضمام للفريق.

وأشار إلى أنه كلاعب محترف، يريد التركيز على كرة القدم، وليس التفكير في ما قد يحدث خارج الملعب، إذ إن الأهم التمتع بعقلية تمنحك الشعور بالراحة، لتقديم أفضل ما لديك من مستوى في أرض الملعب.

مستقبل

وعن كونه قائداً لدفاع بني ياس، أوضح: أحب اللعب تحت الضغوط، وليس مهماً، على سبيل المثال، إذا كنت ألعب مع ريال مدريد أو فريق آخر، المهم مساهمتك في جعل زملائك اللاعبين يقدمون كل ما لديهم، وفي بني ياس، أشعر وكأننا عائلة واحدة، والتعامل يتم باحترافية، ومثلما أنا قائد الدفاع مع منتخب بلادي، يتوقع مني الجميع القيام بنفس المهام.

وبالتالي، أحاول جعل اللاعبين أصحاب المهام الهجومية، يشعرون بالاطمئنان للقيام بواجباتهم. وأشاد بوركا باستثمار الأندية الإماراتية في اللاعبين صغار السن، واستقطاب المقيمين والشباب، كونهم المستقبل، ويمكن تطويرهم للسنوات المقبلة، إلى جانب إمكانية الاستفادة منهم مع المنتخب الوطني مستقبلاً، ما يزيد من قوة الكرة الإماراتية.

وقال بوركا: كنت أعرف بعض الأمور عن الكرة الإماراتية قبل مجيئي، وأرى أن الدوري صعب، لما يضمه من أندية قوية، ولاعبين على مستوى عالٍ، سواء محليين أو أجانب أو لاعبين مقيمين، ولكنني لم أكن أعرف بالتحديد كم لاعباً أجنبياً أو مقيماً بإمكان النادي ضمه.

أهداف

وأردف: أسعى إلى الظهور بشكل قوي مع بني ياس، وتحقيق أهداف النادي خلال الموسم، ولدينا فريق جيد، والنادي أبرم تعاقدات مع لاعبين مميزين، أبرزهم لازار ماركوفيتش، الذي يمتلك خبرات كبيرة كلاعب سابق في ليفربول الإنجليزي، وبدأنا الموسم بقوة، بفوز على الجزيرة، ثم تعثر أمام النصر.

ولكن الفريق استعاد توازنه بالفوز على عجمان، فقط نحتاج إلى تصحيح بعض التفاصيل الصغيرة، لأن الفريق يملك الشخصية ورغبة الفوز، والأجواء داخل غرفة خلع الملابس إيجابية للغاية.

وكشف بوركا عن أنه كاد أن يفقد موعد طائرة العودة إلى بني ياس، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتين بدوري الأمم الأوروبية، خلال التوقف الدولي الأخير، بسبب رغبة المشجعين والأطفال في التقاط الصور التذكارية معه، عقب مباراة كوسوفو.

وقال: بالفعل كدت أفوت موعد طائرة العودة عقب انتهاء المباراة، ولكن شرف لأي لاعب حصوله على تقدير الجمهور، والبعض يريد التصوير معك، أو الحصول على توقيعك، وبالتالي، لا يمكن الرفض، لأنهم تكلفوا عناء القدوم لمشاهدة اللاعبين، ولكن الموقف مر بسلام، واستطعت اللحاق بالطائرة في الوقت المناسب.

فوز

وأكد بوركا أن نجم الوصل، كايو كانيدو، ونجما العين لابا كودجو وسفيان رحيمي، من أبرز المهاجمين الذين لفتوا نظره، ويعرفهم حتى من قبل قدومه، وأضاف: ((شاهدت بعض مباريات الدوري، ولعبت هنا ودياً قبل عدة شهور، وكايو لاعب يمتلك مهارات عالية.

كما لعبت أمام العين ضد لابا وسفيان رحيمي، الذي سجل أمام الهلال والنصر، وقاد فريقه للقب دوري أبطال آسيا، وللحقيقة، كانت مفاجأة كبيرة بإقصاء العين للنصر والهلال السعوديين، وأثبت أنه يمتلك فريقاً رائعاً.

وعن الفارق بين الدوري الإماراتي ونظيره السعودي، قال: المستوى متقارب من وجهة نظري، ولا أرى وجود اختلاف كبير، وكما قلت، فالعين استطاع الفوز على النصر والهلال، وهما من أقوى الفرق، واستحق التتويج بدوري أبطال آسيا، بالتأكيد مستوى الدوري سيتحسن مع تحسن درجات حرارة، فجودة الدوري الإماراتي عالية.

الدولي الروماني أندريه بوركا لاعب بني ياس

البيان

أحببت أبوظبي ووجدت كل ما أخبرني به فلورين تاناسي

اعتدت اللعب تحت الضغوط وبني ياس يملك الشخصية

كدت أفوّت موعد طائرة العودة لبني ياس بسبب الجماهير