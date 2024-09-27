العاصفة هيلين تخلف 33 قتيلاً في 4 ولايات أمريكية

ضربت العاصفة هيلين ولايتي فلوريدا وجورجيا، كإحدى أقوى العواصف في الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 33 شخصاً على الأقل، وتسببت في فيضانات خطيرة بولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا، ما أدى إلى غرق أحياء، وقطع الكهرباء عن أكثر من 4 ملايين منزل ونشاط اقتصادي. ووصلت العاصفة من الفئة الرابعة منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا، أمس، ما تسبب في مشهد فوضوي من قوارب مقلوبة في الموانئ، وأشجار ساقطة، وسيارات تقطعت بها السبل، وشوارع تغمرها المياه.

وقبيل ساعات، أكد حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، وفاة سائق اصطدمت سيارته بحطام، محذراً من أن حصيلة القتلى سترتفع على الأرجح. بدوره، قال حاكم جورجيا، براين كمب، على منصة إكس، إن شخصين في مقاطعة ويلر لقيا حتفهما، بعد وصول إعصار خلال العاصفة. وذكرت قناة تابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز، أن رجل إطفاء قُتل إثر سقوط شجرة على سيارته في بلاكشير بولاية جورجيا.

وذكر موقع باور أوتيدج دوت يو.إس، لتتبع الأعطال، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 4 ملايين منزل ونشاط اقتصادي في فلوريدا وجورجيا، وولايتي نورث وساوث كارولاينا، وولايات أخرى في جنوب شرقي الولايات المتحدة. ونفذت الشرطة ورجال الإطفاء مئات من عمليات الإنقاذ من المياه في مختلف أنحاء الولايات، بعضها في أقصى الشمال، مثل أتلانتا، حيث اضطرت السلطات إلى إخلاء مجمع سكني بسبب الفيضانات.

وناشد المسؤولون، السكان، في مسار العاصفة، الامتثال لأوامر الإخلاء الإلزامي، محذرين من ظروف مهددة للحياة. وقال مايكل برينان مدير المركز، في إفادة مصورة، إن أمواج مياه البحر قد يصل ارتفاعها إلى 6.1 أمتار في بعض المناطق، ما يعادل ارتفاع منزل من طابقين. وأضاف برينان: سيحدث سيناريو لا يمكن النجاة منه حقاً في المنطقة الساحلية، حيث ستكون المياه قادرة على تدمير المباني، وجرف السيارات إلى المناطق الداخلية.

وضعفت قوة الإعصار هيلين، الذي اكتسح فلوريدا، برياح بلغت سرعتها 225 كيلومتراً في الساعة، حين وصل إلى الشاطئ، متحولاً إلى عاصفة استوائية مع انتقاله إلى جورجيا، في وقت مبكر من صباح أمس. ومن المتوقع أن تستمر في التحرك شمالاً نحو وادي تينيسي. وقال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة التي تهدد الحياة تتزايد، والرياح والأمطار الغزيرة مستمرة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تحذيرات من حدوث فيضانات في عدة مقاطعات في ولاية جورجيا، وفي ولايتي ساوث ونورث كارولاينا.

فيضانات

في الأثناء، تعرضت أجزاء من إنجلترا لأمطار غزيرة وفيضانات في الساعات الأولى من صباح أمس. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية، تحذيراً من اللون البرتقالي، لأجزاء من ميدلاندز وجنوبي البلاد. وتعرضت المناطق التي طالها التحذير البرتقالي، بما في ذلك ميلتون كينيس وأوكسفوردشير وكامبريدج شير وليسترشير وويست ميدلاندز، لسيول شديدة، فيما حذرت الأرصاد الجوية هذه المناطق، من أنها قد تشهد هطول 30 إلى 40 ملليمتراً من الأمطار خلال 3 ساعات.

ووفقاً لتحذير مكتب الأرصاد الجوية، يمكن أن يسفر الطقس عن صعوبة في القيادة وغلق الطرق، فيما من المرجح أن تغمر المياه المنازل والمؤسسات التجارية، مع احتمالات عزل بعض المناطق بسبب الفيضانات. ويرجح حدوث تأجيلات وإلغاءات في خدمات القطارات والحافلات وانقطاع الكهرباء، بينما أظهرت لقطات الفيديو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيارات تكافح عبر الطرق المغمورة جزئياً بالمياه.