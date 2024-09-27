وفد الإمارات يواصل مشاركته في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك وفد دولة الإمارات في عدة اجتماعات رئيسية رفيعة المستوى ضمن اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، لقاءات هامة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف خلال فعالية استضافها سموه بحضور رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية والمشاركين في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون، كما تناولت المباحثات عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 79 من الـجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتصدي للتغير المناخي، وتعزيز الصحة والرفاهية العالمية، ومنع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية.

وفي اجتماع اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، أعلنت دولة الإمارات أنها ستكون أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة، التي قامت بتوجيه دعوة إلى دولة الإمارات نتيجةً لجهودها القيادية في مجالات العمل المناخي والتنوع البيولوجي.

وحضرت سعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ورائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الدول الأطراف COP28، الاجتماع ممثلة لدولة الإمارات.

من جهته التقى معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مع تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، وغير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

والتقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، مع معالي لويس جيلبرتو موريلو، وزير الخارجية الكولومبي، لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق ببناء مستشفى في منطقة لا غواجيرا في كولومبيا، بهدف الحد من معدلات الوفاة نتيجةً لسوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ولدى الأمهات.

كما شاركت معالي الهاشمي في فعالية حول "تكلفة عدم الحراك: أهمية تقديم الدعم العاجل والجماعي لتوسيع الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة".

من جهتها شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في لجنة حول ارتفاع مستوى سطح البحر، والتي تسلط الضوء على التكيف والتمويل والمرونة في ظل ارتفاع مستويات البحر، بالإضافة إلى حدث بعنوان "تحفيز الجهود للحد من تلوث البلاستيك عالمياً".

من جانبه شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في فعاليات: "متحدون من أجل السلام في السودان" و"تطور أفريقيا السريع: مبادرة الأعمال العالمية في أفريقيا (GABI)"، التي نظمها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. كما التقى معاليه مع ممثلين من مختلف مراكز الأبحاث والقطاع الخاص.

من جهته انضم معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، وسعادة الدكتورة مها بركات مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، إلى القادة في قمة التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، والتي استضافها فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة.

وأكدت دولة الإمارات كعضو رئيسي ضمن التحالف العالمي، التزامها بدعم التحالف والجهود الدولية لمواجهة هذه الأزمة، كما أعلنت عن مبادرة جديدة بالتعاون مع كندا لتعزيز جهود تحسين الصحة العامة وزيادة إمكانية الوصول إلى الأدوية التي تساهم في إنقاذ حياة الأفراد.كما شارك معاليه، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

ومن جهته، شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع مشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، كما حضر معاليه الاجتماع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول البينلوكس، بالإضافة إلى الاجتماع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول النورديك.وحضر معاليه الذكرى العشرين لمبادرة التعاون بين حلف الناتو وإسطنبول.

والتقت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، مع السيد مارتن كيماني المدير التنفيذي لمركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وسعادة كيفن رود سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة، والسيد ديفيد ميليباند رئيس ومدير تنفيذي لجنة الإنقاذ الدولية.

وشارك سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، في اجتماعات مع كبار المسؤولين من مجموعة ال77 والصين. كما التقى سعادته مع سعادة فاريه أوزفاسي أوغلو المديرة التنفيذية للمنتدى الإنساني العالمي.

وألقى سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة افتتاحية في فعالية "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة". كما شارك سعادته في فعالية منتدى باريس للسلام بعنوان "حماية هيكل المستقبل الرقمي: مسار التعامل مع المخاطر الجيواقتصادية والتهديدات الأمنية في تطوير البنية التحتية العابرة للحدود".

وشاركت سعادة الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة وعلوم الحياة، في حوار حول "مستقبل أكثر صحة من خلال التطعيم العادل"، بالإضافة إلى منتدى السياسة الخارجية حول الصحة.

وشارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع لبحث اتجاهات إصلاح تمويل المناخ، وهي مبادرة تهدف إلى تحديد أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ لتعزيز الإطار العالمي لتمويل المناخ الذي تم إطلاقه في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.

من جانبه حضر سعادة سالم سعيد الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب.

والتقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، مع عدد من الرؤساء التنفيذين ومدراء عدد من المؤسسات والشركات العالمية في إطار تعزيز التعاون.



