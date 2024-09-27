تعاون «دبي الخيرية» و«حضانة أوركارد» البريطانية لتعزيز رعاية الأطفال

وقعت «جمعية دبي الخيرية» اتفاقية تعاون مع سلسلة «حضانة أوركارد البريطانية»، في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون المجتمعي والرعاية الشاملة للأطفال، وإرساء أوجه العمل والتنسيق المشترك لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم برامجهما.

وقع الاتفاقية من جمعية دبي الخيرية أحمد السويدي المدير التنفيذي، ومن حضانة أوركارد البريطانية الدكتورة فاندانا غاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي للحضانة، وجاء التوقيع في مقر جمعية دبي الخيرية، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما بما يخدم تطلعات ورؤى الطرفين، والمساهمة في دعم العمل الخيري والإنساني من خلال إعداد المبادرات والحملات المشتركة لتحقيق أفضل النتائج والممارسات التي تخدم الطفولة، وتوفير مواقع لحصالات التبرع الذكية في مقرات سلسلة الحضانة، إضافة إلى توفير بيئة صحية مناسبة لتعليم أبناء العاملين بالجمعية.

وفي هذا الصدد قال أحمد السويدي: «يسعدنا التعاون مع حضانة أوركارد البريطانية التي تسهم بدور رائد وإيجابي في تعليم ورعاية الطفولة في الإمارات، انطلاقاً من أهداف دبي الخيرية الاستراتيجية في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، والإيمان بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل الأمة».

وأكد المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن هذه الشراكة هي مثال حي على التعاون بين القطاعين الخيري والخاص لتحقيق الخير للمجتمع، وتسعى إلى تطوير البرامج والخدمات المتعلقة بالفئة المستهدفة، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية ورعاية، وفقاً للنهج الأصيل الذي تدعمه الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، والتي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني، ورسخ صورتها في الخارج باعتبارها عنواناً للعطاء.



ومن جانبها قالت الدكتورة فاندانا غاندي: «فخورون بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية لتقديم الدعم للأسر في الإمارات، ومساعدة العاملين بالجمعية من خلال توفير تعليم عالي الجودة للأبناء بأسعار معقولة. إضافة إلى توزيع حصالات التبرع الذكية في فروع الحضانة التي يزيد عددها على 30 فرعاً، كما تمتد شراكتنا إلى توفير التدريب لأولياء الأمور في مجالات مثل الإسعافات الأولية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمعارف التي تعزز نمو أطفالهم».