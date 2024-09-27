«بيت الخير» تنفق 10 ملايين درهم على «الغارمين» في 3 سنوات

أعلنت جمعية بيت الخير عن إنفاقها نحو 10 ملايين درهم على مشروع «الغارمين» من يناير 2022 حتى أغسطس الماضي، الذي استفاد منه 372 غارماً، منهم 164 مواطناً، أطلق سراحهم وعادوا إلى أسرهم سالمين، بعد أن سددت عنهم الجمعية الجزء الأكبر من هذا الدعم، بقيمة 7 ملايين و600 ألف درهم، في حين أنفق المبلغ الباقي لرفع الغرم عن 208 مقيمين، سددت عنهم ما عجزوا عن أدائه للنجاة من أحكام كان لا بد أن يخضعوا لها، وقد تدمر مستقبلهم.

ويستفيد من مشروع «الغارمين» كل من عجز عن دفع دين يهدد أمنه واستقراره، شريطة أن يكون سبب الدين نشاطاً تجارياً حلالاً أو قرضاً لتوفير احتياجات أساسية، وترصد الجمعية سنوياً 3 ملايين درهم لدعم الغارمين، وأحياناً تستجيب لمبادرات تأتلف فيها العديد من الهيئات والمؤسسات لتنظيم حملات لإطلاق سراح عدد من الغارمين في المناسبات، كرمضان والعيدين، وتعطي «بيت الخير» الأولوية للغارم الذي أبعده الحبس عن أسرته وهدد استقرارها، وكذلك لمن وصل إلى سن التقاعد ولا يستطيع في هذه السن أن يفي بما ترتب عليه من دين.



وتميز العام الجاري بزيادة في الإنفاق على المشروع، إذ بلغ ما أنفقه حتى نهاية أغسطس نحو 3 ملايين و879 ألف درهم، استفاد منها 372 غارماً، منهم 83 مواطناً، سددت «بيت الخير» عنهم مليونين و295 ألف درهم ليعودوا إلى أسرهم سالمين، ويستأنفوا حياتهم الطبيعية من جديد.