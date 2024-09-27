«الطفولة المبكرة» تشدد على ضوابط التغطيات الإعلامية المتعلقة بالأطفال

شددت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على أهمية مراعاة الضوابط الحقوقية والأخلاقية في جميع وسائل الإعلام المحلية فيما يتعلق بتداول حوادث وموضوعات الأطفال، إذ تنطوي التغطيات الصحفية المتعلقة بحوادث الأطفال على العديد من التحديات الخاصة بهذه الفئة، في ظل الاستخدام الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة في الدليل الذي أصدرته مؤخراً بعنوان ((دليل وسائل الإعلام لتغطية وتداول الأخبار المتصلة بحوادث الأطفال)) أن التناول الإعلامي السلبي لأي قصة تتعلق بالأطفال يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي مباشر أو غير مباشر عليهم، ونشرت الهيئة في دليلها دراسة عالمية حديثة أشارت إلى أن ما يقارب ثلثي الأسر لا تفرض قيوداً على المحتوى الذي يتعرض له أطفالها، كما يبلغ عدد الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت لأول مرة في حياتهم في كل يوم على مستوى العالم ما يقارب 175 ألف طفل، كما يتعامل موقع يوتيوب سنوياً مع أكثر من 73 ألف قناة وحذف المحتويات المضللة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.

إبراز الدور الإيجابي

وأكدت الهيئة في دليلها الإرشادي أهمية الوصول للأطفال بشكل صحيح، من خلال قنوات رسمية وشرح الأحداث والأفكار لهم بطريقة إيجابية لاسيما فيما يتعلق بحوادث الأطفال، من خلال التأكيد على أن هذا الحدث لا يمثل ظاهرة في المجتمع وإنما هو أمر دخيل وعابر، وإبراز الدور الإيجابي للجهات الرسمية في التعامل مع الحادث.

وعدم استخدام الصور أو مقاطع الفيديو التي تظهر مشاهد مسيئة أو مؤلمة للطفل، وعدم استخدام الأسماء الحقيقية والصور الخاصة بالطفل، فضلاً عن استخدام لغة واضحة وغير مبهمة في وصف الحدث، هذا إضافة إلى تجنب التهويل أو المبالغة، والحرص على بث الطمأنينة، والابتعاد عن استخدام المصطلحات المسيئة، وعدم الخوض في تفاصيل مروعة تنطوي على الإساءة، والتركيز على الجانب الإيجابي من الحادثة.

وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة لتغطية قصص الأطفال في الأخبار وإجراء الحوارات معهم، أشار الدليل إلى جملة من القواعد الأساسية التي تراعي خصوصية الطفل، مثل توفير سياق دقيق لقصة الطفل، وفي الحالات التي يتم الإعلان فيها عن هوية الطفل، يجب أن تترافق الوسائط المتعددة بتعليقات ومعلومات كاملة، ولتجنب الاستغلال والانتهاك لخصوصية الطفل لابد من تغيير الأسماء وحجب العناصر البصرية التي تعرف بالهوية، إضافة إلى التحقق من دقة ما يقوله الطفل من خلال شخص بالغ، وعدم التمييز في اختيار الأطفال لإجراء المقابلات بناء على العرق والجنس واللون والدين والخلفية العلمية وغيرها، وتجنب الأسئلة التي تؤذي الطفل ولا تراعي القيم الثقافية.