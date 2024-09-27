«مماشي مدينة العين».. وجهات جميلة تحقق الاستدامة بحلول مبتكرة

تعتبر المماشي في مدينة العين أحد أهم الوجهات التي يرتادها زوار المدينة ومحبو ممارسة المشي والجري كونها متنفساً طبيعياً، وموقعاً مناسباً لممارسة هواياتهم.

ويعد ممشى الرذاذ في شارع حمدان بن محمد، أول ممشى في المدينة يطبق تقنية نظام الرذاذ الضبابي لترطيب أجواء الصيف الحارة والمساهمة في تخفيض درجات الحرارة، مما يشجع السكان على ممارسة هواية المشي والرياضة في أجواء مناخية معتدلة، ويأتي ذلك من منطلق حرص بلدية مدينة العين على تعزيز مبدأ الابتكار في تطوير الخدمات، وتحقيق استدامة جودة الحياة لسعادة ورفاهية المجتمع.

وقامت بلدية مدينة العين بتنفيذ آلية لقياس درجات الحرارة بممشى الرذاذ في شارع حمدان بن محمد، وممشى الضباب في منطقة عشارج من خلال وضع ((ثيرمومتر)) داخل الممشى وخارجه، وأخذ القراءات كل 30 دقيقة لمدة 4 ساعات لـ 8 مواضع على امتداد الممشى، وتتمثل المخرجات بتوفير المماشي لدرجة حرارة أقل بـ 7.2 درجات مئوية من درجة الحرارة خارج الممشى، مما يشجع على ممارسة رياضة المشي والجري في أجواء مناخية معتدلة، لا سيما أنها تقنية تسهم في ترطيب الأجواء وجعلها ملائمة لاستخدام الممشى ومرافقه.

ونفذت بلدية مدينة العين أخيراً أعمال صيانة على نظام الرذاذ بممشى شارع حمدان بن محمد، في مجال التوصيلات الكهربائية من المصدر إلى وحدات الضخ، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الخاصة بآبار الممشى ولوحة التحكم الكهربائي وشبكة الرذاذ.

ويتميز نظام الضباب بممشى عشارج بمضخات نوعية ترددية توفر ضغطاً عالياً يصل إلى 70 بار، وباستخدام أنابيب ملائمة لنظام الفلترة، حيث تعمل تقنية الرذاذ الضبابي على خفض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء الخارجية في موسم الصيف، مما يساعد على تشجيع السكان على ممارسة الرياضة والمساهمة في الحد من الأجواء الحارة التي تقلل من استخدام المرافق العامة في المدينة.

ويحتضن ممشى عشارج استراحات مظللة، وممشى وممرات مميزة بين الأشجار المعمرة والمزهرة والمسطحات الخضراء وأحواض الزهور، مما يشجع مرتاديه على ممارسة الرياضة في الطبيعة والهواء النقي.

ويتضمن الممشى استخدام مواد طبيعية معاد تدويرها لتحقيق أهداف الاستدامة، إضافة إلى وجود استراحات مظللة للزوار، وأعمدة إنارة وإضاءة ديكورية وصخور رذاذية على امتداد الممشى، إلى جانب احتوائه على مناطق مفتوحة للفعاليات المدرسية والمشاركات المجتمعية. ويتضمن الممشى لوحات تعريفية للنباتات المزروعة، بحيث تعمل برمز الاستجابة السريع QR لتوفير معلومات مبسطة عن كل نبات باللغتين العربية والإنجليزية، علاوة على مناطق ألعاب للأطفال، ومناطق ألعاب لأصحاب الهمم، وألعاب لياقة بدنية موزعة على طول الممشى.