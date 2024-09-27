الزيارة تضيف زخماً للتعاون في المرحلة المقبلة

أكد عبد العزيز أورالبايوفيتش أكولوف، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، إلى جمهورية أوزبكستان، هي فرصة مهمة لترسيخ العلاقات بين البلدين، والانتقال بها إلى مراحل أهم، و((تقدم زخماً قوياً للتعاون الثنائي في المرحلة المقبلة))، مؤكداً ثقة بلاده في تنفيذ نتائج الزيارة والتعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة.

وأضاف، في حوار مع ((البيان)): ((أوزبكستان حريصة على اغتنام فرصة زيارة سموه لبلورة التوافقات الإماراتية والأوزبكستانية، بما يقود العلاقات بينهما لفتح أفق أرحب والمضي قدماً بخطوات واسعة، ويرسي أنموذجاً يحتذى للتعاون الدولي في كافة الأصعدة والمستويات)).

وأفاد أكولوف بأن دولة الإمارات صديق شريك لأوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 25 أكتوبر 1992 شهدت هذه العلاقات تطوراً شاملاً وسريعاً، وتحقيق قفزات تنموية مهمة ترتقي بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين إلى مستويات أعلى، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويوفر قوة دافعة للنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.

وقال: ((العلاقات الدبلوماسية بدأت بين البلدين في عام 1992، وذلك بمباشرة القنصلية العامة لجمهورية أوزبكستان نشاطها في دبي، ليتسع حجم التمثيل الدبلوماسي في عام 2007 بإنشاء سفارة في أبوظبي، في الوقت الذي شهد فيه عام 2004 افتتاح القنصلية العامة لدولة الإمارات في أوزبكستان، وتم تحويلها إلى سفارة لدى أوزبكستان في يونيو 2010.

وأوضح أن التطور الكبير والقفزة العملاقة للعلاقات الإماراتية الأوزبكستانية جاءا كنتيجة للدعم من قيادات البلدين الصديقين والزيارات المتبادلة، مضيفاً أنه ((تحدونا ثقة تامة بأنه، بفضل قيادة رئيسي البلدين والجهود الصادقة من الجانبين، ستتقدم العلاقات إلى الأمام)).

وشدد على أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً منذ زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى الإمارات في عام 2019، وتوقيع حكومتي البلدين اتفاقية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال زيارة وفد الدولة إلى طشقند في ذات عام 2019، حيث تضمنت الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة في 20 محوراً.

وقال المسؤول الدبلوماسي: ((في إطار المنتدى رفيع المستوى لتبادل الخبرات بين حكومتي البلدين، سيتم تحديد المجالات الواعدة لتعاوننا في المستقبل، لذا نعرب عن استعدادنا لاستمرار التعاون الوثيق مع كافة الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها في منتدى طشقند.

كما أن أوزبكستان تنفتح على العالم نتيجة للسياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها بلادنا بقيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف، وتسير بلادنا على طريق التنمية السريعة والمتسقة، ومن المهم في هذه العملية الاستفادة من التجربة العالمية، وكذلك تطوير علاقات التعاون بأكثر نشاط مع شركائنا ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار وغيرها من الاتجاهات الأخرى)).

ومنذ عام 2019، وفي إطار البرنامج الحكومي الدولي لتبادل الخبرات، تم تنظيم برامج متخصصة لأوزبكستان تهدف إلى زيادة قدرة الحكومة في نحو 40 مجالاً، بما في ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالموظفين، والموارد البشرية وجذب الاستثمارات. وعلى وجه الخصوص، تم تدريب أكثر من 2800 موظف في 681 ندوة خلال هذه الفترة، كما شارك نحو 25 من موظفينا الشباب في برنامج القيادة الشابة.

وأكد عبد العزيز أكولوف استعداد أوزبكستان للعمل مع الإمارات لمواصلة دعم نمو العلاقات الثنائية من منظور استراتيجي طويل المدى، بما يضمن تنمية الشراكة الشاملة بين البلدين، لافتاً إلى اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى اهتمام شركة طاقة بالاستثمار في جمهورية أوزبكستان بمشاريع الطاقة المتجددة.