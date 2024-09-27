آلاف الوظائف للمواطنين طرحتها الشركات خلال معرض «رؤية»

شكّل ((رؤية)) - الإمارات للوظائف 2024، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، وجرى تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، منصة لعرض الشركات الوطنية آلاف الوظائف للمواطنين. وأطلق مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجالس دبي للشباب، مبادرة مبتكرة، تحت عنوان ((مستشرف الرؤية المستقبلية))، تستهدف توجيه الشباب الإماراتي نحو التخطيط لمساراتهم المهنية المستقبلية.

وتعتمد المبادرة على برنامج مبتكر، قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يقدم للشباب أدوات عملية لرسم رؤيتهم الوظيفية، وتصميم مستقبلهم المهني، وذلك بحضور عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعبد الله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأكد عمر الأنصاري رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، أن المجلس دخل مرحلة جديدة من التأثير العملي، عبر إطلاق تجربة تفاعلية مبتكرة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير أداة ((مستشرف الرؤية المستقبلية))، لمنح الشباب فرصة استكشاف مستقبلهم المهني والشخصي، من خلال سيناريوهات مخصصة، وفقاً لاهتماماتهم وأهدافهم. وأكد أن الأداة قدمت توصيات عملية، تتضمن دورات تدريبية، وكتباً تدعم تحقيق الأهداف المحددة، مشدداً على أن المبادرة هدفت إلى تزويد الشباب بخطة تنفيذية ملموسة.

دعم الشباب

في سياق متصل، أوضح حسن سبت رئيس مجلس شباب دبي، أن التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، استمر هذا العام، بإطلاق ((مستشرف الرؤية المستقبلية))، الذي يدعم الشباب في بناء مساراتهم المهنية، وتحديد رؤاهم المستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن هذه المبادرة تسهم في تحقيق رؤية دبي كمركز عالمي للابتكار، وتبرز قدرة الشباب الإماراتي على الريادة في سوق العمل، بفضل الدعم القيادي والمبادرات المبتكرة.

ووقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة شلهوب، أحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط، وتهدف الشراكة إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمواطنين، للمشاركة في ازدهار مستقبل مختلف الصناعات، ودعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام. ووقّع مذكرة التفاهم كل من عبد الله علي بن زاید الفلاسي نائب رئيس المجلس، ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وباتريك شلهوب رئيس مجموعة شلهوب. وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين بتوسيع الفرص المتاحة للمواطنين، عبر تقديم مسارات وظيفية مخصصة، وبرامج تدريبية متخصصة، وإرشاد مهني لتطوير كفاءات وطنية، قادرة على الإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

منصات وفرص

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: (( نسعى لجعل هذه الشراكات منصّات مثرية، تتيح للمواطنين اكتساب خبرات نوعية، والارتقاء بمهاراتهم في مختلف المجالات، ومنحهم الفرص للتميز في بيئات الأعمال المميزة، التي يوفرها الشركاء، وهو ما يُسهم في ازدهار مستقبل الاقتصاد الإماراتي، وذلك جزء من جهودنا في دعم أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية)).

وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توفير وظائف لأكثر من 150 شاباً وشابة من المواطنين.

وقامت الشركة بإجراء أكثر من 200 مقابلة في المعرض، معظمها لوظائف في برامج التدريب الوطنية، وبرامج تدريب الخريجين التابعة للشركة.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية، وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية في العمليات الصناعية والإدارية للشركة. حيث تخرج أكثر من 5,000 مواطن إماراتي من هذه البرامج، منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 1982، وتابع العديد منهم مسيرتهم المهنية الناجحة في الشركة.

وانضم حتى الآن 52 مواطناً إماراتياً، من بينهم 28 امرأة، إلى برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة في عام 2024. ومن المتوقع أن يبدأ الموظفون الجدد الذين تم توظيفهم خلال معرض رؤية للوظائف، عملهم في الشركة اعتباراً من نوفمبر المقبل.

تطوير مهارات

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((تلتزم الإمارات العالمية للألمنيوم، بتوفير الفرص، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية الشابة، بهدف تعزيز نمو أعمالنا، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

ويسعدني تفاعل الشباب الإماراتي الموهوب مع فريقنا في معرض رؤية للوظائف، وأتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد في الشركة)). وبلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 42.6 %، في نهاية عام 2023.

وتهدف الشركة إلى رفع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة، من خلال زيادة عدد المواطنين الإماراتيين بنسبة 2 % على أساس سنوي، لتصل إلى 48 % بحلول عام 2026، وتعمل الشركة على توظيف حوالي 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الـ 3 المقبلة. ويضم فريق الإمارات العالمية للألمنيوم، أكثر من 1,200 مواطن ومواطنة.

وأعلنت ((دو))، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختتام مشاركتها الناجحة في فعاليات النسخة 23 من المعرض، وركز الحضور اللافت لـ ((دو)) في المعرض، حول التزامها تجاه المجتمع، من خلال التطوير المهني، وجهودها لتمكين الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم، ليصبحوا كوادر مهنية رقمية مستقبلية.

كما انسجمت مشاركة ((دو)) مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، لترسيخ مكانتها الرائدة في قيادة الاقتصاد الرقمي في العالم. ومن خلال جهودها في مجال الابتكار، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من عملياتها التشغيلية، أعادت ((دو)) تعريف الأسس العملية للبحث عن الوظائف، من خلال دمج الجوانب الكلاسيكية الأصيلة مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، عبر تدشين مبادرتها الجديدة ((اتصل بمستقبلك)).

وقدمت من خلال المبادرة تجربة فريدة من نوعها، من خلال إتاحة كابينة الهاتف الكلاسيكية المعروفة، لكنها مُعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، حيث يمكن التفاعل صوتياً مع الأشخاص. كما عملت ((دو)) من خلال هذه الأنظمة المتطورة، المُصممة خصيصاً للمشاركين في معرض الوظائف، على إضافة لمسة شخصية، من خلال التعرف عن قرب بكل مشارك، وتوجيه الشكر له على الحضور، بالإضافة إلى تقديم رحلة إرشادية له، من خلال عرض تفاصيل الأنشطة المهنية المتنوعة، التي تتناسب مع مهاراته، من خلال الإجابة عن مجموعة محددة من الأسئلة، وتوعيتهم من خلال المحادثات التفاعلية، لدعم مساراتهم المهني.

وقالت فاطمة العفيفي مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في ((دو)): ((عملت ((دو)) على تعزيز الروابط مع الجيل القادم من الكوادر المهنية، من خلال اتخاذ خطوات كبيرة نحو إثراء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.