الإمارات تنضم إلى اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

انضمت دولة الإمارات، ممثلة بجهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة حميد عبيد أبوشبص رئيس الجهاز، إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي اختتمت اجتماعها الخامس، أمس، بالعاصمة الصينية بكين، واستمر 4 أيام.

وتعد الشبكة العالمية لمكافحة الفساد GlobE Network، مبادرة دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تأسست عام 2021، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفساد.

تضم الشبكة حالياً 219 هيئة وجهة من 121 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ((UNCAC))، وتسهم في تسهيل التعاون، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز جهود الكشف عن الفساد، والتحقيق فيه ومقاضاته.

وألقى وفد جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال أعمال الاجتماع، بياناً أكد فيه التزام دولة الإمارات بدعم جهود الشبكة العالمية، مع التركيز على تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشفافية وكفاءة، لضمان نجاح المبادرات، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

ويأتي انضمام الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد، انعكاساً للثقة التي توليها الدول الأعضاء للجهود المتواصلة التي تبذلها في هذا المجال، ويؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز دورها القيادي، وجهودها في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والمساهمة في بناء مستقبل عالمي أفضل في هذا المجال.

وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي لو شواشين نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط، نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين بمجالات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما، واتفقا على تعزيز التنسيق المستقبلي في المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف الدولية المشتركة. كما التقى حميد عبيد أبوشبص، عدداً من نظرائه من عدة دول أخرى، وجرى بحث الموضوعات الرئيسة المدرجة على جدول أعمال اجتماع الشبكة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.