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ولي عهد رأس الخيمة يكلف المستشار محمد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية

9/27/2024 7:08:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، القرار رقم 53 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية في محاكم رأس الخيمة بالإضافة إلى مهام عمله.

ورحب المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، بقرار تكليف القاضي محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية، والذي يمثل إضافة جديدة، لما يمتلكه من خبرات قضائية طويلة ستسهم في تعزيز مسيرة نجاحات المحكمة.

وأوضح المستشار الخاطري أن القرار يؤكد إيمان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقدرة القيادات الإماراتية على التطوير في المجال القضائي وفي مختلف المجالات، والحرص على الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة، وفتح المجال أمامهم للعمل في المواقع القيادية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

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