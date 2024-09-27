ولي عهد رأس الخيمة يكلف المستشار محمد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، القرار رقم 53 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية في محاكم رأس الخيمة بالإضافة إلى مهام عمله.
ورحب المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، بقرار تكليف القاضي محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية، والذي يمثل إضافة جديدة، لما يمتلكه من خبرات قضائية طويلة ستسهم في تعزيز مسيرة نجاحات المحكمة.
وأوضح المستشار الخاطري أن القرار يؤكد إيمان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقدرة القيادات الإماراتية على التطوير في المجال القضائي وفي مختلف المجالات، والحرص على الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة، وفتح المجال أمامهم للعمل في المواقع القيادية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.
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