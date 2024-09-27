سلطان بن أحمد يضع حجر أساس مشروعي مستوصف وشبكة مياه شرب في قيرغيزستان

وضع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، حجر أساس مشروعي مستوصف الريح المرسلة وشبكة مياه الشرب، الذي تتكفل به هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في قرية أكتوبر بجمهورية قيرغيزستان.

وشدد سموه على أهمية الأعمال الخيرية والمشروعات الإنسانية لمد يد العون للمحتاجين والمرضى حول العالم، من خلال إطلاق المشروعات الخيرية المختلفة ، مشيراً سموه إلى أن الإمارات، وإمارة الشارقة بشكل خاص ملتزمة بهذا الدور، والذي يأتي وفق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير حياة صحية مستقرة وآمنة لكل فرد في العالم.

وأشار سموه إلى أن وضع ((حجري الأساس)) هو امتداد لسلسلة المشروعات الخيرية التي تم البدء بها بمحافظة أسوان المصرية في يوليو الماضي، مؤكداً سموه أن الحملات الخيرية العلاجية ستستمر في دول ومناطق أخرى.

وأوضح سموه أن الهدف من هذه الحملات الخيرية الطبية هو توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية ليتمتع بها الأفراد المحتاجون من غير المقتدرين على تحمل النفقات والتكاليف العلاجية، إضافة إلى إيصال المساعدات الخيرية وتبرعات أصحاب الأيادي البيضاء لمستحقيها من خلال الجهات الرسمية في الدولة. ووجه سموه الشكر الجزيل للمتبرعين والمساهمين في الحملات والبرامج الخيرية المختلفة، والذين يعدون جزءاً من الدعم العلاجي الذي توفره المستشفيات للمحتاجين، وذلك بتبرعاتهم السخية من خلال البرامج الخيرية. وقام سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام فور وصوله، بغرس شتلات في موقع مستوصف الريح المرسلة، واضعاً حجر أساس المستوصف، وتفقد بعدها المعرض المصاحب الذي يضم مخططات ومعلومات حول المبنى الجديد الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 350 متراً مربعاً.

ويضم تخصصات عدة منها: الطب العام والأطباء الاستشاريون والأشعة، بالإضافة إلى عيادات النساء والولادة والمختبرات الطبية. واستمع سموه لشرح مفصل حول خطوات إنشاء مبنى المستوصف الجديد الذي سيخدم 14 ألف مستفيد من سكان المنطقة وما يجاورها، متعرفاً سموه على عمليات الإحلال والتجديد وزيادة السعة الاستيعابية وعدد الأقسام والتخصصات الطبية، الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لأهالي المنطقة، والمرافق الطبية لخدمة الكثافة السكانية، وتوفير الجهد والمال وخدمات طبية متخصصة مختلفة. وانتقل سموه بعدها إلى موقع شبكة مياه الشرب في منطقة أكتوبر، التي تهدف إلى تغطية المنطقة بالكامل.

، إضافة إلى الحد من انتشار الأمراض جراء المياه الملوثة وتقليل معاناة السكان في جلب المياه الصالح للشرب من المناطق البعيدة. ووضع سموه حجر أساس شبكة مياه الشرب الجديدة التي تضم شبكة تمديد مياه مع بئر ارتوازية بطول 15 ألف متر، وخزان مياه بسعة 21 ألف جالون، إضافة إلى إقامة تمديدات حديثة لعدد 700 منزل يستفيد منها 4 آلاف شخص، ونقطتي توزيع تخدم المارين في المنطقة.