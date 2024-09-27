محمد بن راشد: طريق الاتحاد خير وازدهار وقوة للشعوب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ((ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح.. الطموح العظيم)).
وأضاف سموه: ((نحن بشر يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر)). وتابع سموه في فيديو نشره عبر حسابه في منصة ((X)) ضمن وسم ((علمتني الحياة)): ((نؤمن بأن طريق الاتحاد هو طريق خير وازدهار وقوة للشعوب، وحتى إن لم نتوحد على الأرض فلمَ لا تتوحد القلوب، إن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح، الطموح العظيم. نحن بشر، يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر.
الثقافة والاقتصاد والسياسة مكونات تمتزج لتشكل أمة، وتبني دولة، ولا غنى لتطورنا ونهضتنا عن ثقافة راسخة منفتحة متطلعة للمستقبل)).
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