محمد بن راشد: طريق الاتحاد خير وازدهار وقوة للشعوب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ((ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح.. الطموح العظيم)).

وأضاف سموه: ((نحن بشر يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر)). وتابع سموه في فيديو نشره عبر حسابه في منصة ((X)) ضمن وسم ((علمتني الحياة)): ((نؤمن بأن طريق الاتحاد هو طريق خير وازدهار وقوة للشعوب، وحتى إن لم نتوحد على الأرض فلمَ لا تتوحد القلوب، إن ما يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية، بل الطموح، الطموح العظيم. نحن بشر، يحركنا الإلهام والطموح أكثر من أي شيء آخر.

الثقافة والاقتصاد والسياسة مكونات تمتزج لتشكل أمة، وتبني دولة، ولا غنى لتطورنا ونهضتنا عن ثقافة راسخة منفتحة متطلعة للمستقبل)).