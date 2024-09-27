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17 قتيلا جراء الإعصار هيلين في الولايات المتحدة

9/27/2024 3:11:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قتل 17 شخصا في جورجيا وخمسة في فلوريدا مع مرور الإعصار هيلين على ما أفاد مسؤولون أمريكيون.

وقال حاكم جورجيا براين كامب: "هذه العاصفة كانت قاتلة مع تأكيد مصرع 11 شخصا".

في المقابل أكد مكتب الشريف في مقاطعة بينياس على ساحل فلوريدا الغربي "سجلنا سقوط خمسة قتلى على ارتباط بالإعصار".

وكانت تأكدت وفاة أخرى في شارلوت في كارولينا الشمالية.

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