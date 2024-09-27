17 قتيلا جراء الإعصار هيلين في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قتل 17 شخصا في جورجيا وخمسة في فلوريدا مع مرور الإعصار هيلين على ما أفاد مسؤولون أمريكيون.
وقال حاكم جورجيا براين كامب: "هذه العاصفة كانت قاتلة مع تأكيد مصرع 11 شخصا".
في المقابل أكد مكتب الشريف في مقاطعة بينياس على ساحل فلوريدا الغربي "سجلنا سقوط خمسة قتلى على ارتباط بالإعصار".
وكانت تأكدت وفاة أخرى في شارلوت في كارولينا الشمالية.
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