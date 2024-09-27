الإصابة بالرباط الصليبي تنهي موسم الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي

أكّد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الجمعة، غياب مواطنه الوسط رودري عن بقية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي

وقال غوارديولا "لقد خضع لجراحة هذا الصباح. لذلك، سيكون حاضرا هنا في الموسم المقبل. هذا الموسم قد انتهى".

وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصابا خلال مواجهة أرسنال (2-2) وصيفه في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضا وهو يمسك بركبته اليمنى، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري.

وتُعد إصابة رودري خسارة كبيرة لسيتي الذي يدافع عن لقبه المتوّج به أربع مرات متتالية قياسية، بالإضافة إلى طموحه في استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه في الموسم ما قبل الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وصرّح غوارديولا عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري "الكثير من الأشهر بغياب لاعب مهم بالنسبة لنا، الكل يعلم ذلك"، مشيرا إلى أنه يبقى متفائلا على الرغم من ذلك.

وأضاف "لم يمرّ يوم واحد في السنوات الأخيرة لم أكن فيه واثقا. بالطبع نحن أقوى بوجوده، نحن أقوى بوجود (الهولندي) نايثن أكيه... نحن أقوى بوجود (النروجي) أوسكار بوب وكل اللاعبين المصابين من بينهم(البلجيكي) كيفن (دي بروين) ونحن نعلم ذلك، ولكن هذا هو الواقع".

ويطرح اسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق كمرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد دوره الكبير في فوز سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي وقيادته منتخب بلاده للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.

لم يخسر رودري سوى مباراة واحدة من آخر 84 لعبها مع سيتي والمنتخب الإسباني.

ويبلع معدّل انتصارات سيتي في الدوري بوجود لاعب الوسط المحوري 74.1%، لكن في غيابه تنخفض النسبة إلى 61.9%.

وكان رودري غاب عن أول أربع مباريات في الدوري بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مع المنتخب الإسباني في كأس أوروبا التي توّج بلقبها.

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