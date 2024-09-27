وفاة السويسرية مورييل فورير بعد حادث في بطولة العالم للدراجات

توفيت الدراجة السويسرية مورييل فورير الجمعة، بعد يوم من تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس إثر حادث في سباق الطرق لفئة الناشئات في بطولة العالم.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات في بيان "بحزن شديد تلقى الاتحاد الدولي للدراجات واللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات على الطريق اليوم نبأ وفاة الدراجة السويسرية الشابة مورييل فورير".

وسقطت فورير (18 عاما) خلال السباق الذي جرى على طرق مبتلة بالماء الخميس، ونقلت إلى المستشفى بواسطة مروحية في حالة "حرجة للغاية".

وأضاف الاتحاد "توفيت مورييل فورير اليوم للأسف في زوريخ".

وتابع "فقَد المجتمع الدولي لرياضة الدراجات درّاجة كانت تتمتع بمستقبل مشرق أمامها".

وفقا لوسائل الإعلام السويسرية، وقع الحادث في غابة فوق كوسناخت، على الساحل الشرقي لبحيرة زوريخ، واستغرق الأمر دقائق عدة قبل العثور على فورير.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قال صباح الجمعة قبل إعلان الوفاة أن "التحقيقات من قبل السلطات المختصة جارية"، مضيفا أن بطولة العالم ستستمر بسباقات السيدات والرجال المقررة يومي السبت والأحد.

فازت فورير بالميدالية الفضية في سباقي ضد الساعة والطرق لفئة الناشئات في بطولة سويسرا الوطنية لهذا العام.

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