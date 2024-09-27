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الصحة العالمية: الوصول إلى الرعاية الصحية في السودان لايزال مقيداً بشدة بسبب انعدام الأمن

9/27/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكدت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن الوصول إلى الرعاية الصحية في السودان لايزال مقيدا بشدة، بسبب انعدام الأمن والهجمات على الرعاية الصحية ونقص الأدوية والإمدادات الطبية والعاملين الصحيين والنقد لتغطية تكاليف تشغيل المرافق الصحية.

وقالت هاريس، في مؤتمر صحفى اليوم الجمعة بجنيف، إن المواطنين السودانيين يموتون من نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والضرورية خاصة مع توقف مابين 70 - 80 % من المستشفيات في نقاط الصراع الساخنة، مشيرة إلى أن 25 % فقط من المستشفيات و16 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل في ولاية الخرطوم استنادا إلى تقرير لوزارة الصحة.

وأفادت أن العديد من المناطق في السودان لاتزال غير قابلة للوصول إلى حد كبير بالنسبة للجهات الفاعلة الإنسانية، ونوهت إلى ورود تقارير عن الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك والتهاب السحايا من عدة ولايات حتى 16 سبتمبر الجاري حيث تم الإبلاغ عن 5491 حالة مشتبه بها من الحصبة و120 حالة وفاة مرتبطة بها من 11 ولاية، كما تم الإبلاغ عن 9484 حالة مشتبه بها من حمى الضنك مع 75 حالة وفاة مرتبطة بها من 12 ولاية في الوقت الذي بلغ عدد حالات الملاريا 1.8 مليون حالة سريرية و178 حالة وفاة من 15 ولاية.

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