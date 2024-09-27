تفاهم بين تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومجموعة شلهوب لتمكين التوطين في القطاع الخاص

وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة شلهوب أحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك خلال الإمارات للوظائف رؤية، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في ازدهار مستقبل مختلف الصناعات ودعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق متنوع ومستدام.

ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة عبدالله علي بن زاید الفلاسي، نائب رئيس المجلس ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب. وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين بتوسيع الفرص المتاحة للمواطنين، عبر تقديم مسارات وظيفية مخصصة، وبرامج تدريبية متخصصة، وإرشاد مهني لتطوير كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية:“إن الشراكة مع مجموعة شلهوب إضافة نوعية لشركائنا من القطاع الخاص وستسهم في تعزيز جهودنا لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، ونسعى لجعل هذه الشراكات منصّات مثرية تتيح للمواطنين اكتساب خبرات نوعية، والارتقاء بمهاراتهم في مختلف المجالات، ومنحهم الفرص للتميز في بيئات الأعمال المميزة التي يوفرها الشركاء، وهو ما يُسهم في ازدهار مستقبل الاقتصاد الإماراتي، وذلك جزء من جهودنا في دعم أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية.”

من جهته أكد باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب، على أهمية هذه الشراكة قائلاً:“تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا الراسخ بدعم استراتيجية التوطين في دولة الإمارات. خلال العام الماضي، نمت القوى العاملة الإماراتية لدينا بأكثر من 45%، مما يدل على إيماننا الحقيقي بموهبة وشغف الإماراتيين. هدفنا هو خلق فرص حقيقية لجميع المواطنين الإماراتيين، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح. نتشارك نفس الهدف مع دائرة الموارد البشرية في دبي لتطوير المواهب التي ستقود الابتكار وتعزز مكانة الإمارات كقائدة عالمية في مختلف الصناعات.”

وتتضمن الشراكة أيضًا مبادرات لدعم الطلاب الإماراتيين من خلال فرص تدريب عملية، مما يسهم في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف. وسيكون لأكاديمية التجزئة التابعة لمجموعة شلهوب دور رئيسي في تزويد الإماراتيين بالمهارات المتعلقة بالصناعة، مما يعزز التزام المجموعة المستمر بتطوير القوى العاملة والمشاركة المجتمعية المستدامة.

تمثل هذه المذكرة خطوة حاسمة في مواءمة جهود القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية للتوطين، لضمان أن يكون المواطنون عنصراً فاعلاً للقيادة والابتكار ضمن المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.

ويجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

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