توقعات بسقوط أمطار في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون سحب ركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:40 والجزر الأول عند الساعة 05:13. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:17 والمد الثاني عند الساعة 08:07 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 01:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 95 30

دبي 37 29 90 50

الشارقة 38 28 90 45

عجمان 36 30 95 30

ام القيوين 37 27 90 50

رأس الخيمة 40 25 90 40

الفجيرة 35 31 90 60

العـين 42 28 70 30

ليوا 42 27 90 20

الرويس 37 26 80 50

السلع 40 26 80 20

دلـمـا 36 31 75 60

طنب الكبرى / الصغرى 34 31 90 65

أبو موسى 32 30 90 70

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