منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم واجب العزاء في شهداء الوطن، نهيان عبدالله أحمد المرزوقي، وناصر محمد يوسف عبدالله البلوشي، وعبدالعزيز سعيد سبت الطنيجي، وأحمد محمد راشد الشحي من منتسبي القوات المسلحة الذين تعرضوا لحادث أثناء أدائهم الواجب في الدولة، وذلك خلال زيارة سموه مجالس العزاء في مناطق الشامخة في أبوظبي، والرقايب والحميدية في إمارة عجمان، وفي دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء إلى ذوي شهداء الوطن وأهلهم.

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى أسر شهداء الإمارات الأبرار، داعيين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان.

رافق سموهما، خلال تقديمهما التعازي، عدد من كبار المسؤولين في ديوان الرئاسة.

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