حمدان بن محمد يزور جامع حضرة الإمام في طشقند

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، جامع "حضرة الإمام" في طشقند، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية أوزبكستان.

استمع سموّه خلال جولة بالجامع شملت أروقته وباحته الخارجية، إلى شرح حول هذا الصرح الديني الكبير الذي يُعد من أبرز رموز الطراز المعمار الإسلامي المميز في أوزبكستان وأهميته من الناحية التاريخية كونه يعتبر أحد أهم المعالم في العاصمة طشقند، وأسلوب البناء المستخدم في تشييّده، والذي رُوعي فيه تزيين جدرانه بمجموعة مميزة من النقوش والزخارف الإسلامية المميزة.

كما استمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة إلى شرح حول المكتبة الضخمة التي يضمها جامع حضرة الإمام، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الكتب يصل عددها إلى نحو 20 ألف كتاب إضافة إلى المخطوطات النادرة والتي تُقدّر بنحو 3 آلاف مخطوطة.

واطلع سموّه ومرافقوه على ملامح مهمة من تاريخ الجامع ومرافقه المختلفة والذي يُعد بين أبرز معالم الحضارة الإسلامية في مدينة طشقند، ويتمتع بمكانة مميزة بين أهم المعالم الأثرية والسياحية في جمهورية أوزبكستان إذ يعود تاريخ بناء أجزاء منه إلى العام 975 ميلادي، فيما تم إعادة بناء جامع حضرة الإمام في العام 2007 على الطراز المعماري الإسلامي.



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