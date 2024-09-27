Friday, 27 September 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ستاندرد آند بورز 500 يقترب من مستويات مرتفعة غير مسبوقة

9/27/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة واقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستويات مرتفعة غير مسبوقة بعد بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم.

وأثارت بيانات التضخم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يصبح بإمكانه حاليا أن يركز على دعم سوق العمل ومواصلة خفض سعر الفائدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10 نقاط، أو 0.17 بالمئة، إلى 5755.36 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 38.5 نقطة، أو 0.21 بالمئة، وصولا إلى 18228.778 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 52.8 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 42227.95 نقطة.

MENAFN27092024000110011019ID1108723821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث