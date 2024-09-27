ستاندرد آند بورز 500 يقترب من مستويات مرتفعة غير مسبوقة



فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة واقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستويات مرتفعة غير مسبوقة بعد بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم.

وأثارت بيانات التضخم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يصبح بإمكانه حاليا أن يركز على دعم سوق العمل ومواصلة خفض سعر الفائدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10 نقاط، أو 0.17 بالمئة، إلى 5755.36 نقطة. وصعد المؤشر المجمع 38.5 نقطة، أو 0.21 بالمئة، وصولا إلى 18228.778 نقطة.

وتقدم المؤشر الصناعي ارتفع 52.8 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 42227.95 نقطة.