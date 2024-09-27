دانوب هوم تكشف عن مظهرها الجديد ومجموعة الأثاث الخارجي - وضع العملاء في المقام الأول

نظمت دانوب هوم حدثًا حيويًا في صالة عرضها الرئيسية في البرشاء، دبي، للكشف عن مظهر العلامة التجارية الجديد وتقديم مجموعة الأثاث الخارجي المنتظرة بشدة. حضر الحدث حوالي 100 من كبار المؤثرين على وسائل في المنطقة وشركاء الإعلام المحلي."



تبسيط الحياة للعملاء

الهوية الجديدة للعلامة التجارية، المرتكزة على مفهوم "البساطة"، تهدف إلى جعل تجربة التسوق أكثر بساطة وسلاسة واستمتاعًا للعملاء. هذا التركيز على البساطة يمكّن العملاء من إنشاء منازل تعكس أسلوبهم الشخصي وراحتهم بشكل أفضل. ومن هذا المنطلق البسيط، ظهرت أربعة ركائز أساسية: السعادة، السهولة، الشغف، والابتكار. هذه المبادئ توجه دانوب هوم في تحسين خدمة العملاء وتطوير المنتجات.

وفي حديثه خلال الفاعلية، قال السيد/ سيد حبيب، المدير العام لدانوب هوم: "لقد جعلنا من مهمتنا تبسيط تجربة التسوق لعملائنا. هدفنا هو جعل عملية التسوق سهلة قدر الإمكان حتى يتمكنوا من التركيز على إنشاء المنازل التي يحبونها”.



كل ما يحتاجه المنزل

دانوب هوم هي العلامة التجارية الوحيدة التي يمكن للعملاء من خلالها العثور على كل ما يحتاجونه لمنزلهم، كل ذلك تحت سقف واحد. من الأثاث الأنيق وديكور المنزل إلى الأثاث الخارجي وإكسسوارات الحديقة، تقدم دانوب هوم مجموعة لا مثيل لها. لا توجد علامة تجارية أخرى تقدم مجموعة بهذا الاتساع، مما يجعلها الوجهة المثالية لحلول المنزل الشاملة.

وقال أنيس ساجان، نائب رئيس مجموعة دانوب: "هدفنا هو أن نكون المكان الذي يتجه إليه الجميع لكل ما يتعلق بالمنزل". دانوب هوم تتميز بتشكيلتها الكاملة من المنتجات التي تحول المنازل من الداخل والخارج. ويبرز إعادة العلامة التجارية التزامنا بالجودة ورضا العملاء”.



مجموعة الأثاث الخارجي الجديدة كلياً

كما عرض الحدث مجموعة الأثاث الخارجي الجديدة كلياً من دانوب هوم، التي تضم أكثر من 1000 منتج. من مجموعات طاولات الطعام الخارجية وأرائك الاسترخاء إلى معدات الشوي وألعاب الأطفال، تم تصميم المجموعة لتناسب الحياة الخارجية طوال اليوم، مما يجعلها عملية وجميلة في الوقت ذاته.

تعتبر النباتات الصناعية من أبرز مميزات المجموعة، حيث تم تصميمها لتحمل حتى المناخ القاسي في الشرق الأوسط، مما يضمن الحد الأدنى من الصيانة وجمالاً يدوم طويلاً. تم تصنيع هذه المنتجات من مواد عالية الجودة لتتحمل الظروف الجوية الصعبة، مما يجعلها مثالية لكل من التجمعات والاسترخاء الهادئ.

تلتزم دانوب هوم بالاستدامة في جميع منتجاتها. من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير مثل الألومنيوم، السيراميك، والفولاذ واستيراد المواد من أكثر من 20 دولة، تقلل الشركة من انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة. هذا الالتزام يضمن منتجات متينة تدعم الأهداف البيئية وتعزيز رفاهية العملاء.

ما هو القادم من دانوب هوم؟

قوبلت الهوية الجديدة للعلامة التجارية ومجموعة الأثاث الخارجي بردود فعل حماسية من الحاضرين. انبهر الضيوف بإعادة العلامة التجارية المدروسة والتشكيلة الواسعة من المنتجات الخارجية. وكان الكثيرون متحمسين لاستكشاف المجموعة بشكل أكبر، وشهدت صالة العرض زيادة فورية في عدد الزوار بعد الحدث.

لا تتوقف دانوب هوم عند هذا الحد. فبعد هذه الانطلاقة الناجحة، وسعت الشركة صالة عرضها الرئيسية في أبوظبي لتصل إلى 200,000 قدم مربع، مما يجعلها أكبر صالة عرض في المنطقة. هذه التوسعة تعزز مهمة الشركة في تقديم كل ما يحتاجه المنزل في مكان واحد مريح.

نبذة عن دانوب هوم

دانوب هوم هو اسم راسخ في تحسين وتجهيز المنازل، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات لكل غرفة ومساحة خارجية. باعتبارها العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي تغطي جميع جوانب احتياجات المنازل، تلتزم دانوب هوم بتقديم الجودة والراحة والفخامة لعملائها.