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إيه بي ديفلوبرز تطلق مشروعها الجديد وتعد بتجربة معيشية استثنائية

9/27/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) دبي - تستعد "إيه بي ديفلوبرز" ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بدبي، لإطلاق مشروعها الجديد الفاخر في حدثٍ استثنائي يقام في دبي في الأول من أكتوبر المقبل بفندق رافلز في وافي مول.



يمثل المشروع إضافة نوعية إلى محفظة مشاريع الشركة، حيث يجمع بين التصميم المعماري العصري واللمسات الفنية الراقية، لتوفير تجربة معيشية استثنائية لسكان دبي. يقع المشروع في قلب جزيرة دبي، ويتميز بإطلالات ساحرة على الواجهة البحرية، ويوفر مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات العائلات والشباب على حد سواء.



ومن أبرز المزايا التي يقدمها المشروع:



. تصميم معماري مبتكر: يعتمد المشروع على أحدث التقنيات في البناء، ويستخدم مواد صديقة للبيئة.



. مرافق عالمية المستوى: يشمل المشروع مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية، مثل: حمامات السباحة، والنوادي الصحية، ومسارات الجري، ومساحات خضراء واسعة.



. موقع استراتيجي: يقع المشروع في موقع حيوي قريب من أهم المعالم والمرافق في دبي، مما يوفر لسكان المشروع سهولة الوصول إلى كل ما يحتاجونه.



كما سيتخلل الحدث تسليم مفتاح الشقة للفائز في برنامج المندوس الشهيرعلى قناة سما دبي لموسم رمضان الفائت و المقدمة من أيه بي ديفلوبرز للبرنامج.



وفي تصريح خاص، قال المهندس بديع واصف، المؤسس و الرئيس التنفيذي لشركة إيه بي ديفلوبرز:



"نحن فخورون بإطلاق مشروعنا الجديد، الذي يعد تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والإبداع. ونحن واثقون من أن هذا المشروع سيصبح أيقونة جديدة في عالم العقارات الفاخرة في دبي و خاصة بعد الإنجازالرائع و النجاح المحقق لمشروعنا السابق "أيه بي كافاليير".

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