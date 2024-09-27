ترامب يتعهد بإنهاء حرب أوكرانيا في لقاء مع زيلينسكي

أكد المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد اليوم "الجمعة" أنه سيعمل مع أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما بينما كان يقف بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في نيويورك.

وقال زيلينسكي خلال حديث مع صحفيين إنه يريد مناقشة "خطة النصر" التي وضعتها أوكرانيا مع ترامب.



وأشاد ترامب بزيلينسكي، لكنه قال إنه يتمتع أيضا بعلاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب "لدينا علاقات جيدة للغاية "مع زيلينسكي"، وكما تعلمون لدي أيضا علاقات حسنة للغاية مع الرئيس بوتين".



وأضاف في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر "أعتقد إذا فزت، فسأحل الأمر بسرعة كبيرة".

يأتي اجتماع ترامب مع زيلينسكي بعد انتقاده للرئيس الأوكراني خلال الحملة الانتخابية، وإبدائه شكوكا في قدرة أوكرانيا حليفة الولايات المتحدة على الانتصار في الحرب مع روسيا.

والتقى زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الخميس" بالرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

