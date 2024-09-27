ترامب يتعهد بإنهاء حرب أوكرانيا في لقاء مع زيلينسكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم "الجمعة" أنه سيعمل مع أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما بينما كان يقف بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في نيويورك.
وقال زيلينسكي خلال حديث مع صحفيين إنه يريد مناقشة "خطة النصر" التي وضعتها أوكرانيا مع ترامب.
وأشاد ترامب بزيلينسكي، لكنه قال إنه يتمتع أيضا بعلاقات قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب "لدينا علاقات جيدة للغاية "مع زيلينسكي"، وكما تعلمون لدي أيضا علاقات حسنة للغاية مع الرئيس بوتين".
وأضاف في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر "أعتقد إذا فزت، فسأحل الأمر بسرعة كبيرة".
يأتي اجتماع ترامب مع زيلينسكي بعد انتقاده للرئيس الأوكراني خلال الحملة الانتخابية، وإبدائه شكوكا في قدرة أوكرانيا حليفة الولايات المتحدة على الانتصار في الحرب مع روسيا.
والتقى زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "الخميس" بالرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.
MENAFN27092024000110011019ID1108723817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.