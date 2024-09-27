أمر بالتنفيذ من نيويورك.. ماذا قال نتانياهو قبل ساعة من قصف مقر حزب الله؟

قبل نحو ساعة فقط من استهداف إسرائيل القيادة المركزية لحزب الله اللبناني في بيروت، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يلقي خطاباً في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان قد أعطى الأمر- قبل الخطاب- بتنفيذ الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي قيل إنه استهدف زعيم الحزب حسن نصر الله.



في خطابه أمام الأمم المتحدة، ألقى نتانياهو كلمات مليئة بالتحدي وتجاهل الجهود الدبلوماسية للتهدئة، وأصر على استكمال أهداف إسرائيل بدون أي تراجع عن تدمير حركة حماس وتحييد حزب الله.



وقال متحدياً إنه لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع ذراع إسرائيل الطويلة الوصول إليه.

وذكر أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد طهران على سبع جبهات، على حد تعبيره، وأنه "لا يوجد مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه. وهذا ينطبق على منطقة الشرق الأوسط بأكملها. الجنود الإسرائيليون ليسوا حملانا تُقاد إلى مذبحة وقد قاوموا بشجاعة مبهرة".

وأضاف "لدي رسالة أخرى لهذه الجمعية وللعالم خارج هذه القاعة، نحن ننتصر".

وزعم أن إسرائيل تسعى للسلام لكنها تقاتل من أجل البقاء في مواجهة "أعداء متوحشين" يريدون إبادتها.

وأردف في كلمته التي قاطعها عدد كبير من المندوبين أن إسرائيل "في حالة حرب وتقاتل من أجل البقاء.. لا بد لنا أن ندافع عن أنفسنا في مواجهة هؤلاء القتلة المتوحشين. أعداؤنا لا يسعون إلى تدميرنا فحسب، بل إلى تدمير حضارتنا المشتركة وإعادتنا جميعا إلى عصر مظلم من الطغيان والإرهاب".



وعقب الضربات على بيروت، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقر القيادة المركزي لجماعة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة في هجوم هز العاصمة اللبنانية وتسبب في تصاعد سحب دخان كثيفة في سماء المدينة.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصدر إسرائيلي أن الضربة كانت تستهدف الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله وأن الجيش الإسرائيلي يتحقق من مصيره.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لرويترز إن نصر الله على قيد الحياة، كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنه بخير.