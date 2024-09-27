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أنباء متضاربة حول مصير حسن نصر الله

9/27/2024 3:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتضارب الأنباء المتسارعة حول مصير أمين الأمين لحزب الله حسن نصر الله، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي مقر القيادة المركزية للحزب بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية أن الأمين العام لحزب الله كان هو المستهدف بالغارات الإسرائيلية، وأوردت هيئة البث الإسرائيلية إنه ليس مؤكداً حتى الآن ما إذا كان نصر الله داخل مقر القيادة المركزي لحظة القصف. ونفى مصدر مقرب من حزب الله أنباء اغتيال نصر الله وأكد أنه بخير.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن معلومات الاستخبارات أكدت أن نصر الله كان في المقر المستهدف لكن مصيره مجهول، وأن الجيش الإسرائيلي يتحقق من مصيره.

وذكر مصدر إسرائيلي مطلع أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى نجاح عملية اغتيال حسن نصر الله.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية حزب الله بعد وقت قصير من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة هجمات إسرائيل على حزب الله، وذلك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة وسط تلاشي الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكنه أن يحول دون اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 76 آخرون في أحدث الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة، ووصفت ذلك بأنه تقدير أولي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه سيقطع زيارته إلى نيويورك ويعود إلى إسرائيل اليوم الجمعة، وذلك في أعقاب ضربة إسرائيلية على مركز قيادة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.

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