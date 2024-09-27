البرلمان العربي يؤكد دعم مبادرة السعودية بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 27 - 9 (كونا) -- أكد البرلمان
العربي اليوم الجمعة دعم مبادرة السعودية التي أعلنها وزير
خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين.
ودعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان "جميع دول العالم المناصرة للحق والعدل" إلى الانضمام إلى هذه المبادرة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على أبسط حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وقال العسومي إن إطلاق هذه المبادرة يأتي امتدادا لمواقف السعودية المشرفة والرائدة في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن أمس الخميس إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" خلال مشاركته في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة (نيويورك) الأمريكية.
وقال الأمير فيصل في كلمته "إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة" مؤكدا بذل الجهود كافة "لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل". (النهاية)
م ف م / ن س ع
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