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البرلمان العربي يؤكد دعم مبادرة السعودية بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

9/27/2024 2:53:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 9 (كونا) -- أكد البرلمان العربي اليوم الجمعة دعم مبادرة السعودية التي أعلنها وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين.
ودعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان "جميع دول العالم المناصرة للحق والعدل" إلى الانضمام إلى هذه المبادرة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على أبسط حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وقال العسومي إن إطلاق هذه المبادرة يأتي امتدادا لمواقف السعودية المشرفة والرائدة في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن أمس الخميس إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" خلال مشاركته في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمدينة (نيويورك) الأمريكية.
وقال الأمير فيصل في كلمته "إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة" مؤكدا بذل الجهود كافة "لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل". (النهاية)

م ف م / ن س ع




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