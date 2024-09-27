Friday, 27 September 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تخطط لإنشاء منصة أصدقاء السلام للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية

9/27/2024 2:53:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الجمعة عن خطة لإنشاء منصة "أصدقاء السلام للأزمة الأوكرانية" بالتعاون مع البرازيل ودول جنوب العالم الأخرى في المستقبل القريب لإيجاد تسوية سياسية للصراع الروسي - الأوكراني الذي اندلع منذ فبراير 2022.
وجاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي تعليقا على مخرجات اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي والمستشار الخاص للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم في نيويورك على هامش الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح لين جيان أن "أصدقاء السلام" ليست مجموعة مغلقة بل "منصة مفتوحة تسعى إلى إجراء حوار شامل بدلا من المنافسة أو المواجهة" مضيفا أنها تهدف إلى "إصدار صوت عقلاني وموضوعي ولعب دور بناء في التوصل إلى حل سياسي للقضية الأوكرانية".
وأشار إلى أن بكين والبرازيل قد اقترحتا مبادرة مشتركة مكونة من ست نقاط في وقت سابق مؤكدا أن المبادرة التي تدعو إلى التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية لقيت "تجاوبا إيجابيا" من المجتمع الدولي.
وعلى صعيد متصل أكد الوزير الصيني خلال لقائه نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا الأول من أمس الأربعاء أن بلاده تدعو دائما إلى حل الصراع "سلميا" نافيا انخراط بكين في المواجهة الجيوسياسية أو سعيها إلى المصالح الخاصة. (النهاية)

س ل ق / م ن ف




MENAFN27092024000071011013ID1108723790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث