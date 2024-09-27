الصين تخطط لإنشاء منصة أصدقاء السلام للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت الصين اليوم الجمعة عن خطة لإنشاء منصة "أصدقاء السلام للأزمة الأوكرانية" بالتعاون مع البرازيل ودول جنوب العالم الأخرى في المستقبل القريب لإيجاد تسوية سياسية
للصراع الروسي - الأوكراني الذي اندلع منذ فبراير 2022.
وجاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي تعليقا على مخرجات اللقاء الذي جمع بين وزير
الخارجية الصيني وانغ يي والمستشار الخاص للرئيس البرازيلي سيلسو أموريم في نيويورك على هامش الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح لين جيان أن "أصدقاء السلام" ليست مجموعة مغلقة بل "منصة مفتوحة تسعى إلى إجراء حوار شامل بدلا من المنافسة أو المواجهة" مضيفا أنها تهدف إلى "إصدار صوت عقلاني وموضوعي ولعب دور بناء في التوصل إلى حل سياسي للقضية الأوكرانية".
وأشار إلى أن بكين والبرازيل قد اقترحتا مبادرة مشتركة مكونة من ست نقاط في وقت سابق مؤكدا أن المبادرة التي تدعو إلى التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية لقيت "تجاوبا إيجابيا" من المجتمع الدولي.
وعلى صعيد متصل أكد الوزير الصيني خلال لقائه نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا الأول من أمس الأربعاء أن بلاده تدعو دائما إلى حل الصراع "سلميا" نافيا انخراط بكين في المواجهة الجيوسياسية أو سعيها إلى المصالح الخاصة. (النهاية)
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